Парламент Угорщини скасував вихід країни з Міжнародного кримінального суду

У середу вранці Національна асамблея в межах надзвичайної процедури проголосувала за законопроєкт, який скасовує вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє Telex, передає Цензор.НЕТ.

"За" і "проти"

Як зазначається, пропозицію підтримали 133 депутати від партії "Тиса", 37 депутатів від "Фідес–KDNP" проголосували проти, а 5 депутатів від "Мі Хазанк" утрималися. Рішення набуде чинності наступного дня після опублікування закону.

Минулого тижня уряд уже висловив свій намір у резолюції зупинити процес виходу, розпочатий на підставі рішення попереднього уряду Віктора Орбана.

Прем'єр Петер Мадяр від імені уряду подав законопроєкт до парламенту у вівторок. Він обґрунтував пропозицію тим, що "для збереження міжнародного миру та безпеки і захисту прав людини абсолютно необхідно притягнути винних у найтяжчих міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі". За його словами, для цього необхідно зберегти участь Угорщини в Статуті Міжнародного кримінального суду.

Передісторія

Так, уряд Орбана минулої весни оголосив, що ініціює вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду, однак це рішення невдовзі було відхилено більшістю партії "Фідес" у парламенті. Коли Біньямін Нетаньягу, якого розшукує МКС, прибув до Будапешта з офіційним візитом у квітні минулого року, його не заарештували, хоча Угорщина, як член Міжнародного кримінального суду, була б зобов'язана це зробити згідно з міжнародним правом.

Процес виходу Угорщини мав завершитися в червні, але Петер Мадяр раніше зазначив, що метою уряду "Тиси" є збереження членства в МКС.

