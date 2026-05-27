Парламент Угорщини скасував вихід країни з Міжнародного кримінального суду
У середу вранці Національна асамблея в межах надзвичайної процедури проголосувала за законопроєкт, який скасовує вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду.
Про це повідомляє Telex, передає Цензор.НЕТ.
"За" і "проти"
Як зазначається, пропозицію підтримали 133 депутати від партії "Тиса", 37 депутатів від "Фідес–KDNP" проголосували проти, а 5 депутатів від "Мі Хазанк" утрималися. Рішення набуде чинності наступного дня після опублікування закону.
Минулого тижня уряд уже висловив свій намір у резолюції зупинити процес виходу, розпочатий на підставі рішення попереднього уряду Віктора Орбана.
Прем'єр Петер Мадяр від імені уряду подав законопроєкт до парламенту у вівторок. Він обґрунтував пропозицію тим, що "для збереження міжнародного миру та безпеки і захисту прав людини абсолютно необхідно притягнути винних у найтяжчих міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі". За його словами, для цього необхідно зберегти участь Угорщини в Статуті Міжнародного кримінального суду.
Передісторія
Так, уряд Орбана минулої весни оголосив, що ініціює вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду, однак це рішення невдовзі було відхилено більшістю партії "Фідес" у парламенті. Коли Біньямін Нетаньягу, якого розшукує МКС, прибув до Будапешта з офіційним візитом у квітні минулого року, його не заарештували, хоча Угорщина, як член Міжнародного кримінального суду, була б зобов'язана це зробити згідно з міжнародним правом.
Процес виходу Угорщини мав завершитися в червні, але Петер Мадяр раніше зазначив, що метою уряду "Тиси" є збереження членства в МКС.
Що передувало
- Нагадаємо, 2 квітня 2025 року міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон оголосив, що Угорщина збирається вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).
- Варто зазначити, що Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду і ратифікувала його. Тобто Будапешт формально схвалив статут, але не змінив своє законодавство для його імплементації. Угорщина не виконала ордер на арешт ізраїльського премʼєра Біньяміна Нетаньягу і заявляла, що не зробила б цього і щодо Путіна.
- 29 квітня 2025 року глава МЗС країни Петер Сіярто повідомив, що парламент Угорщини проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду.
