С начала суток на фронте произошло 189 боевых столкновений: наиболее ожесточенные – на Покровском направлении, – Генштаб
Всего с начала суток 28 мая на передовой произошло 189 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 28 мая, передает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 54 авиаудара, сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 3970 дронов-камикадзе и осуществил 1931 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, осуществил 69 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Шевьяковка, Лиман и в направлении Избицкого.
На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Кившаровки и Купянска.
Бои на востоке страны
На Лиманском направлении украинские воины отразили девять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман, Дробишево и Диброва.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Ризниковка.
На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Марково и Тихоновка.
Силы обороны успешно отразили 12 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Русина Яра и Степановки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.
- На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вильне, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Белицкое, Гришино, Удачное и Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 43 оккупанта и 17 ранены; уничтожен один танк, два орудия, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, повреждено десять единиц автомобильной техники и одно вражеское орудие. Уничтожено или подавлено 182 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении враг один раз наступал в районе населенного пункта Сичневое.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижовка, Горькое, Зализничное, Гуляйпольское, Рыбное, Цветковое, Староукраинка и Чаривное. В настоящее время три боевых столкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.
- На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую штурмовую операцию в районе острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль