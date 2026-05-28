С начала суток на фронте произошло 189 боевых столкновений: наиболее ожесточенные – на Покровском направлении, – Генштаб

Всего с начала суток 28 мая на передовой произошло 189 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 28 мая, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес 54 авиаудара, сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 3970 дронов-камикадзе и осуществил 1931 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, осуществил 69 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте зафиксировано 61 боевое столкновение, наиболее активно враг действует на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Шевьяковка, Лиман и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Кившаровки и Купянска.

Бои на востоке страны

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман, Дробишево и Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Ризниковка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туапсинский НПЗ, средства ПВО и другие объекты оккупантов поразили Силы обороны, - Генштаб

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Марково и Тихоновка.

Силы обороны успешно отразили 12 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Русина Яра и Степановки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вильне, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Белицкое, Гришино, Удачное и Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 43 оккупанта и 17 ранены; уничтожен один танк, два орудия, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, повреждено десять единиц автомобильной техники и одно вражеское орудие. Уничтожено или подавлено 182 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе населенного пункта Сичневое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте за сутки произошло 256 боестолкновений: самая тяжелая ситуация на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижовка, Горькое, Зализничное, Гуляйпольское, Рыбное, Цветковое, Староукраинка и Чаривное. В настоящее время три боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую штурмовую операцию в районе острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 358 950 (+1 000 за сутки), 11 955 танков, 42 790 артсистем, 24 618 ББМ. ИНФОГРАФИКА