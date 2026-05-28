189 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби: найгарячіше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку доби, 28 травня, на передовій відбулося 189 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 28 травня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Противник здійснив 54 авіаційні удари, скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 3970 дронів-камікадзе та здійснив 1931 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень. Противник завдав семи авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 69 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті зафіксовано 61 боєзіткнення, найактивніше ворог діє на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Шев’яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Куп’янська.

Бої на сході країни

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Різниківка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туапсинський НПЗ, засоби ППО та інші об’єкти окупантів уразили Сили оборони, - Генштаб

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Маркове та Тихонівка.

Сили оборони успішно відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та Степанівки. Досі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Білицьке, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 43 окупантів та 17 поранено; знищено один танк, дві гармати, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, пошкоджено десять одиниць автомобільної техніки та одну ворожу гармату. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у районі населеного пункту Січневе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті за добу сталося 256 боєзіткнень: найважча ситуація на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське, Рибне, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу штурмову дію в районі острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 358 950 (+1 000 за добу), 11 955 танків, 42 790 артсистем, 24 618 ББМ. ІНФОГРАФІКА