Депортация украинцев
В Израиле отменили депортацию украинца после вмешательства посольства

В Израиле после вмешательства посольства освободили из-под стражи украинца, которому грозила депортация

В Израиле освободили из-под стражи гражданина Украины, которому грозила депортация из-за подозрений в связях с так называемыми "враждебными структурами".

Почему задержали украинца

В диппредставительстве сообщили, что 29 апреля украинца, находящегося в Израиле под коллективной защитой, задержали на рабочем месте и взяли под стражу для дальнейшей депортации.

Основанием послужила информация о якобы его связи с "враждебными структурами". При этом ни самому задержанному, ни его адвокату не предоставили никаких доказательств или документов. В материалах дела содержалась лишь ссылка на закрытый документ от "органов безопасности", который фактически не был приобщен к делу.

Как удалось отменить депортацию

После задержания Посольство Украины срочно обратилось к израильской стороне с требованием предоставить объяснения. При участии почетного консула Украины в Израиле Александра Зернопольского и адвоката гражданина Украины была подана апелляция на действия правоохранительных органов.

Во время рассмотрения дела Министерство внутренних дел Израиля официально сообщило, что больше не настаивает на депортации украинца.

Суд встал на сторону защиты

Суд согласился с аргументами адвокатов и не нашел оснований для дальнейшего содержания гражданина Украины под стражей.

"В результате рассмотрения дела МВД Государства Израиль официально сообщило, что больше не настаивает на депортации гражданина Украины. Суд согласился с позицией адвокатов и не нашел причин для дальнейшего содержания гражданина Украины под стражей", – сообщили в посольстве.

После почти месяца пребывания под стражей украинец вышел на свободу.

Что заявили дипломаты

В Посольстве Украины отметили, что благодаря использованию всех доступных механизмов судебного контроля и проверки фактов удалось не только защитить права гражданина Украины, но и выявить недостатки в работе миграционных служб Израиля.

Дипломаты подчеркнули, что дело стало примером эффективного взаимодействия консульских учреждений и правовой защиты украинцев за рубежом.

