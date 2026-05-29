В Израиле отменили депортацию украинца после вмешательства посольства

В Израиле освободили из-под стражи гражданина Украины, которому грозила депортация из-за подозрений в связях с так называемыми "враждебными структурами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Посольство Украины в Израиле.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Почему задержали украинца

В диппредставительстве сообщили, что 29 апреля украинца, находящегося в Израиле под коллективной защитой, задержали на рабочем месте и взяли под стражу для дальнейшей депортации.

Основанием послужила информация о якобы его связи с "враждебными структурами". При этом ни самому задержанному, ни его адвокату не предоставили никаких доказательств или документов. В материалах дела содержалась лишь ссылка на закрытый документ от "органов безопасности", который фактически не был приобщен к делу.

Читайте: Украинец в Польше в нетрезвом состоянии приехал за ребенком в детский сад: его депортировали

Как удалось отменить депортацию

После задержания Посольство Украины срочно обратилось к израильской стороне с требованием предоставить объяснения. При участии почетного консула Украины в Израиле Александра Зернопольского и адвоката гражданина Украины была подана апелляция на действия правоохранительных органов.

Во время рассмотрения дела Министерство внутренних дел Израиля официально сообщило, что больше не настаивает на депортации украинца.

Читайте: За неделю из Польши принудительно вернули 24 украинца

Суд встал на сторону защиты

Суд согласился с аргументами адвокатов и не нашел оснований для дальнейшего содержания гражданина Украины под стражей.

"В результате рассмотрения дела МВД Государства Израиль официально сообщило, что больше не настаивает на депортации гражданина Украины. Суд согласился с позицией адвокатов и не нашел причин для дальнейшего содержания гражданина Украины под стражей", – сообщили в посольстве.

После почти месяца пребывания под стражей украинец вышел на свободу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовятся депортировать не менее 80 украинцев, - WP

Что заявили дипломаты

В Посольстве Украины отметили, что благодаря использованию всех доступных механизмов судебного контроля и проверки фактов удалось не только защитить права гражданина Украины, но и выявить недостатки в работе миграционных служб Израиля.

Дипломаты подчеркнули, что дело стало примером эффективного взаимодействия консульских учреждений и правовой защиты украинцев за рубежом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 96 украинцев застряли на границе РФ и Грузии: МИД пытается как можно быстрее разблокировать транзит через Молдову