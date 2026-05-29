В Ізраїлі скасували депортацію українця після втручання посольства.

В Ізраїлі звільнили з-під варти громадянина України, якому загрожувала депортація через підозри у зв’язках із так званими "ворожими структурами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі.

Чому затримали українця

У диппредставництві повідомили, що 29 квітня українця, який перебуває в Ізраїлі під колективним захистом, затримали на робочому місці та взяли під варту для подальшої депортації.

Підставою стала інформація про нібито його зв’язок із "ворожими структурами". Водночас ані самому затриманому, ані його адвокату не надали жодних доказів чи документів. У матеріалах справи містилося лише посилання на закритий документ від "органів безпеки", який фактично не був долучений до справи.

Як вдалося скасувати депортацію

Після затримання Посольство України терміново звернулося до ізраїльської сторони з вимогою надати пояснення. За участі почесного консула України в Ізраїлі Олександра Зернопольського та адвоката громадянина України було подано апеляцію на дії правоохоронних органів.

Під час розгляду справи Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю офіційно повідомило, що більше не наполягає на депортації українця.

Суд став на бік захисту

Суд погодився з аргументами адвокатів і не знайшов підстав для подальшого утримання громадянина України під вартою.

"У результаті розгляду справи МВС Держави Ізраїль офіційно повідомило, що більше не наполягає на депортації громадянина України. Суд погодився з позицією адвокатів і не знайшов причин для подальшого тримання громадянина України під вартою", – повідомили у посольстві.

Після майже місяця перебування під вартою українець вийшов на свободу.

Що заявили дипломати

У Посольстві України зазначили, що завдяки використанню всіх доступних механізмів судового контролю та перевірки фактів вдалося не лише захистити права громадянина України, а й виявити недоліки в роботі міграційних служб Ізраїлю.

Дипломати наголосили, що справа стала прикладом ефективної взаємодії консульських установ та правового захисту українців за кордоном.

