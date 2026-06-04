Дело детектива НАБУ Гусарова закрыли в связи с истечением срока давности, - Офис Генпрокурора

Прокуратура не отказывалась от обвинения в рамках дела в отношении детектива НАБУ Виктора Гусарова.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила руководитель пресс-службы Офиса Генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

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Что известно?

В Офисе генпрокурора заявили, что Гусаров признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины, и дал согласие на освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, что не является реабилитирующим обстоятельством.

Там отметили, что дело суд закрыл не из-за отсутствия состава преступления, не из-за отказа прокуратуры от обвинения и не из-за недоказанности факта несанкционированных действий с информацией, а в связи с истечением срока давности, после того как лицо признало свою вину.

В ходе расследования, сообщили в Офисе генпрокурора, было установлено, что Гусаров передавал информацию о гражданах Украины, полученную с использованием баз данных МВД.

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Также следствие проверяло версию о возможной государственной измене, поскольку его бывший коллега-правоохранитель с февраля 2014 года уехал на временно оккупированную территорию АРК.

"Эта версия была предметом процессуальной оценки, однако достаточных доказательств умысла на передачу указанной информации именно представителю государства-агрессора не установлено. В связи с этим прокурор принял предусмотренное законом решение о прекращении производства по этой части", - пояснили там.

Однако это не опровергает установленный факт уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 362 УК Украины. Именно в этой части он признал свою вину.

Инкриминируемые действия были совершены в 2012-2015 годах, то есть на момент завершения расследования истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Поэтому 13 марта 2026 года прокурор обратился в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и признанием лицом вины.

А соответствующее ходатайство 4 июня 2026 года удовлетворил Шевченковский районный суд города Киева.

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Что предшествовало?

Ранее ЦПК сообщил, что Шевченковский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Виктора Гусарова, которого ранее обвиняли в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Напомним, 21 июля 2025 года сотрудники СБУ, прокуратуры и ГБР провели масштабные обыски у сотрудников антикоррупционных органов. Тогда был задержан и Виктор Гусаров. Под стражей он находился пять месяцев, а в декабре 2025 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Сторона защиты настаивала, что детектив стал жертвой необоснованных обвинений. В то же время следствие ранее заявляло, что Гусаров якобы передавал бывшему заместителю руководителя охраны Виктора Януковича, которого считали связанным с ФСБ, информацию из базы данных МВД. По версии обвинения, эти события происходили еще до начала работы Гусарова в НАБУ.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в своем первом после освобождения из СИЗО интервью секретный детектив НАБУ Виктор Гусаров заявил, что считает дело о госизмене, которое завела на него СБУ, политическим.

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