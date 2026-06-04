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Новини Справа Віктора Гусарова
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Справу детектива НАБУ Гусарова закрили, бо спливли строки давності, - Офіс Генпрокурора

Справа Віктора Гусарова: чому суд закрив провадження?

Прокуратура не відмовлялась від обвинувачення у провадженні щодо детектива НАБУ Віктора Гусарова.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила керівниця пресслужби Офісу Генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

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Що відомо?

В Офісі Генпрокурора заявили, що Гусаров визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, та надав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, що не є реабілітуючою обставиною.

Там зазначили, що справу суд закрив не через відсутність події злочину, не через відмову прокуратури від обвинувачення і не через недоведеність факту несанкціонованих дій з інформацією, а у зв’язку із закінченням строків давності, після того як особа визнала свою вину.

Під час розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора, було встановлено, що Гусаров передавав інформацію щодо громадян України, отриману з використанням баз даних МВС.

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Також слідство перевіряло версію щодо можливої державної зради, оскільки його колишній колега-правоохоронець із лютого 2014 року виїхав на тимчасово окуповану територію АРК.

"Ця версія була предметом процесуальної оцінки, однак достатніх доказів умислу на передачу вказаної інформації, саме як представнику держави агресора, не встановлено. У зв’язку з цим прокурор прийняв передбачене законом рішення про закриття провадження в цій частині", - пояснили там.

Проте це не спростовує встановлений факт кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 362 КК України. Саме в цій частині він визнав свою вину.

Інкриміновані дії було вчинено у 2012-2015 роках, тобто на момент завершення розслідування спливли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Тому 13 березня 2026 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та визнанням особою вини.

А відповідне клопотання 4 червня 2026 року задовольнив Шевченківський районний суд міста Києва.

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Що передувало?

Раніше ЦПК повідомив, що Шевченківський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності детектива Національного антикорупційного бюро України Віктора Гусарова, якого раніше звинувачували у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, 21 липня 2025 року співробітники СБУ, прокуратури та ДБР провели масштабні обшуки у працівників антикорупційних органів. Тоді був затриманий і Віктор Гусаров. Під вартою він перебував п’ять місяців, а в грудні 2025 року суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

Сторона захисту наполягала, що детектив став жертвою необґрунтованих звинувачень. Натомість слідство раніше заявляло, що Гусаров нібито передавав колишньому заступнику керівника охорони Віктора Януковича, якого вважали пов’язаним із ФСБ, інформацію з бази даних МВС. За версією обвинувачення, ці події відбувалися ще до початку роботи Гусарова в НАБУ.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у своєму першому після звільнення із СІЗО інтерв'ю секретний детектив НАБУ Віктор Гусаров заявив, що вважає справу про держзраду, яку завела на нього СБУ політичною.

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Автор: 

НАБУ (5737) Офіс Генпрокурора (3906)
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Топ коментарі
+3
Особа визнала себе винною і уникла тюрми - норм хід
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04.06.2026 12:37 Відповісти
+2
Приклад «доброчесності» суддівсько-прокурорських за 7 років мародерства на крові зеленського з його ********** в Урядовому кварталі!
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04.06.2026 12:37 Відповісти
+1
😊 Всі зберегли обличчя? Не думаю.
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04.06.2026 12:37 Відповісти
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Особа визнала себе винною і уникла тюрми - норм хід
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04.06.2026 12:37 Відповісти
чуваку пальці чи яйця в двері засунули от і визнав винним. ви як з титсадочку
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04.06.2026 12:41 Відповісти
А коли вийшов - чого не розказав - в нас ше й не таке говорять
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04.06.2026 12:44 Відповісти
А кому він мав розповісти, наріду 73? Чи невідомому Вові, який замовив цю справу?
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04.06.2026 12:50 Відповісти
Прес- конференція - шоб Захід ше раз пересвідчився шо в нас твориться
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04.06.2026 12:53 Відповісти
А на якому телеканалі мав провести прес-конференцію, на "1+1"? Чи порушити норму кодексу, де підписався не розголошувати все по справі? То добре на "1+1" медведчука і коломойського по завданню невідомого Вови і Андрюши відьмака провели прес-конференцію герой росії андрюха деркач і слуга наріду 73% дубінський, коли підробили плівки на сина Байдена і Порошенка.
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04.06.2026 13:16 Відповісти
На Прямому
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04.06.2026 13:18 Відповісти
Приклад «доброчесності» суддівсько-прокурорських за 7 років мародерства на крові зеленського з його ********** в Урядовому кварталі!
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04.06.2026 12:37 Відповісти
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04.06.2026 12:59 Відповісти
😊 Всі зберегли обличчя? Не думаю.
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04.06.2026 12:37 Відповісти
А що надалі?
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04.06.2026 12:41 Відповісти
За державну зраду строки давності не застосовуються взагалі. Це означає, що особу, яка вчинила цей злочин, можуть притягнути до кримінальної відповідальності та засудити незалежно від того, скільки років минуло з моменту скоєння злочину.
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04.06.2026 12:49 Відповісти
Хто замовник у цій справі?
Звісно з ОПи хлопці браві!
Географію не знають
Дагестан у справі мають!
Ще й суддя глухий попався,
Прокурор Вови боявся...
Став з узбеків Дагестан
Так, як їм сказав Ваван,
Той, що з плівок невідомий
Править нами рік вже сьомий.
04.06.2026
Анатолій Березенський
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04.06.2026 13:00 Відповісти
А так можна було? Мільйон йому відшкодування і пенсію 200 тис.
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04.06.2026 13:16 Відповісти
Державну,кліка хотіла всунути Порошенку,Червінському,Дудіну.
Останній досі в зелених застінках на основі нібито державної(зради).
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04.06.2026 13:32 Відповісти
 
 