Справу детектива НАБУ Гусарова закрили, бо спливли строки давності, - Офіс Генпрокурора

Прокуратура не відмовлялась від обвинувачення у провадженні щодо детектива НАБУ Віктора Гусарова.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила керівниця пресслужби Офісу Генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

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Що відомо?

В Офісі Генпрокурора заявили, що Гусаров визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, та надав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, що не є реабілітуючою обставиною.

Там зазначили, що справу суд закрив не через відсутність події злочину, не через відмову прокуратури від обвинувачення і не через недоведеність факту несанкціонованих дій з інформацією, а у зв’язку із закінченням строків давності, після того як особа визнала свою вину.

Під час розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора, було встановлено, що Гусаров передавав інформацію щодо громадян України, отриману з використанням баз даних МВС.

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Також слідство перевіряло версію щодо можливої державної зради, оскільки його колишній колега-правоохоронець із лютого 2014 року виїхав на тимчасово окуповану територію АРК.

"Ця версія була предметом процесуальної оцінки, однак достатніх доказів умислу на передачу вказаної інформації, саме як представнику держави агресора, не встановлено. У зв’язку з цим прокурор прийняв передбачене законом рішення про закриття провадження в цій частині", - пояснили там.

Проте це не спростовує встановлений факт кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 362 КК України. Саме в цій частині він визнав свою вину.

Інкриміновані дії було вчинено у 2012-2015 роках, тобто на момент завершення розслідування спливли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Тому 13 березня 2026 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та визнанням особою вини.

А відповідне клопотання 4 червня 2026 року задовольнив Шевченківський районний суд міста Києва.

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Що передувало?

Раніше ЦПК повідомив, що Шевченківський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності детектива Національного антикорупційного бюро України Віктора Гусарова, якого раніше звинувачували у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, 21 липня 2025 року співробітники СБУ, прокуратури та ДБР провели масштабні обшуки у працівників антикорупційних органів. Тоді був затриманий і Віктор Гусаров. Під вартою він перебував п’ять місяців, а в грудні 2025 року суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

Сторона захисту наполягала, що детектив став жертвою необґрунтованих звинувачень. Натомість слідство раніше заявляло, що Гусаров нібито передавав колишньому заступнику керівника охорони Віктора Януковича, якого вважали пов’язаним із ФСБ, інформацію з бази даних МВС. За версією обвинувачення, ці події відбувалися ще до початку роботи Гусарова в НАБУ.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у своєму першому після звільнення із СІЗО інтерв'ю секретний детектив НАБУ Віктор Гусаров заявив, що вважає справу про держзраду, яку завела на нього СБУ політичною.

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