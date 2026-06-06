Тягнибока госпитализировали после ранения: у него тяжелая контузия, требуются дополнительные обследования

Бывший народный депутат и командир батальона беспилотных систем 128-й бригады "Дикое Поле" Олег Тягнибок был госпитализирован в медицинское учреждение после ранения на фронте.

Об этом сообщила Цензор.НЕТ пресс-секретарь "Свободы" Кристина Равлюк.

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"Подтверждаю эту информацию. К сожалению, имеем этот досадный факт", - отметила она.

По ее словам, в результате удара вражеского дрона по автомобилю Тягнибок получил тяжелую контузию.

Он находится под наблюдением медиков, и в ближайшее время будут проведены дополнительные обследования для более детальной диагностики состояния раненого.

Более подробную информацию об обстоятельствах инцидента и состоянии Тягнибока Равлюк пообещала предоставить позже.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что экс-нардеп Тягнибок ранен на фронте.

Напомним, что в мае 2024 года сын Тягнибока былранен в бою под Бахмутом.

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