Тягнибока госпитализировали после ранения: у него тяжелая контузия, требуются дополнительные обследования
Бывший народный депутат и командир батальона беспилотных систем 128-й бригады "Дикое Поле" Олег Тягнибок был госпитализирован в медицинское учреждение после ранения на фронте.
Об этом сообщила Цензор.НЕТ пресс-секретарь "Свободы" Кристина Равлюк.
Новые подробности
"Подтверждаю эту информацию. К сожалению, имеем этот досадный факт", - отметила она.
По ее словам, в результате удара вражеского дрона по автомобилю Тягнибок получил тяжелую контузию.
Он находится под наблюдением медиков, и в ближайшее время будут проведены дополнительные обследования для более детальной диагностики состояния раненого.
Более подробную информацию об обстоятельствах инцидента и состоянии Тягнибока Равлюк пообещала предоставить позже.
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Топ комментарии
+25 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий06.06.2026 10:39 Ответить Ссылка
+20 фома фоммич #577697
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+18 Den Dionys
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Поряд з Тягнибоком на фронті, повинні бути і вони!!….
Часом не освітянин?
Потому что фронт - это только нулевая линия в пределах стрелкового боя, остальное - тыл.
А важно это, потому что деды вроде Каракая и Тягнибока "воюют" в 50 км от линии столкновения, но других воевать они почему-то призывают на ноль.
Колишній командир полку «Дніпро-1» Юрій Береза.