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Новости Медицинская помощь раненым
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Тягнибока госпитализировали после ранения: у него тяжелая контузия, требуются дополнительные обследования

Тягнибок ранен

Бывший народный депутат и командир батальона беспилотных систем 128-й бригады "Дикое Поле" Олег Тягнибок был госпитализирован в медицинское учреждение после ранения на фронте.

Об этом сообщила Цензор.НЕТ пресс-секретарь "Свободы" Кристина Равлюк.

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Новые подробности

"Подтверждаю эту информацию. К сожалению, имеем этот досадный факт", - отметила она.

По ее словам, в результате удара вражеского дрона по автомобилю Тягнибок получил тяжелую контузию.

Он находится под наблюдением медиков, и в ближайшее время будут проведены дополнительные обследования для более детальной диагностики состояния раненого.

Более подробную информацию об обстоятельствах инцидента и состоянии Тягнибока Равлюк пообещала предоставить позже.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что экс-нардеп Тягнибок ранен на фронте.
  • Напомним, что в мае 2024 года сын Тягнибока былранен в бою под Бахмутом.

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Автор: 

ранение (3378) Тягнибок Олег (1209) война в Украине (8415)
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Топ комментарии
+25
Аброхамія з єрмаком, банановим, резніковим, шуфричем, насраловим і татаровим, глибоко стурбовані!?!?
Поряд з Тягнибоком на фронті, повинні бути і вони!!….
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06.06.2026 10:39 Ответить
+20
Каждый, кто сейчас сидит в уютном кресле в чате-даже слово кривого не имеет права сказать против тех кто на фронте. Нравится кто-то кому-то или нет. И не важно где человек на фронте получил ранение или контузию.
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06.06.2026 10:43 Ответить
+18
Бажаю якнайшвидшого одужання.
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06.06.2026 10:40 Ответить
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Аброхамія з єрмаком, банановим, резніковим, шуфричем, насраловим і татаровим, глибоко стурбовані!?!?
Поряд з Тягнибоком на фронті, повинні бути і вони!!….
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06.06.2026 10:39 Ответить
Там не вкрадеш так.
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06.06.2026 10:45 Ответить
лох, твоя зелена банда краде не менше. Але він принаймні на фронті був і воював.
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06.06.2026 10:54 Ответить
от шо би ти ше брехало... де свободівці мерами - найбільш успішні громади. Ну, може звісно що вони такі хитрі і обираються там, де люди розумні
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06.06.2026 11:09 Ответить
Наприклад,Тернопіль і область.Надал і Головко.Високопоставлені свободівці.Проти обох карні справи,обидва запідозрені в хабарництві...Надал,до речі,до обрання мером Тернополя був податківцем високого рангу,а там,як серед гаїшників порядних не буває.Ну а Головко до обрання головою обл ради був нардепом від Свободи,то вже рідкісний злодій і хабарник...У Львові теж був момент коли свободівка Фаріон могла обратись мером,її рейтинг був вдвічі більший від Садового.Тоді шістнадцять років тому рейтинг Свободи зашкалював на Галичині та й по цілому в Україні.ВР,місцеві ради...Але пропустила момент Фаріон,через каденцію вже ту Свободу люди трохи взнали і кобіта пролетіла і мимо мерства,і мимо ВР...Хай з Богом спочиває...
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06.06.2026 12:08 Ответить
Коли обрізна зелепуга щось там оповідає про злодійство, то дуже смішно.
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06.06.2026 11:16 Ответить
Ви або наівна людина або пісменик-фантаст, де фронт і де всі вами переличені.
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06.06.2026 11:08 Ответить
шо, старий зольдат, абідна стало ? нема тобі ким похвалитися...
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06.06.2026 11:10 Ответить
Скажить оля, ви ******* від народження чи це у вас розвилось під впливом вашого соціума на кшталт вашой родини, друзів тощо?
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06.06.2026 11:24 Ответить
Не "пісменик", в письменник! Сходи спочатку в школу, вивчи українську мову, потім будеш тут пости строчити! Може досить вже українську мову тут паплюжити?!
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06.06.2026 11:35 Ответить
Ооо, ще одни гев...но розумний претендент на лаври фаріон та одного з завсегдатаїв цензора нет виліз.
Часом не освітянин?
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06.06.2026 12:03 Ответить
Бажаю якнайшвидшого одужання.
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06.06.2026 10:40 Ответить
Каждый, кто сейчас сидит в уютном кресле в чате-даже слово кривого не имеет права сказать против тех кто на фронте. Нравится кто-то кому-то или нет. И не важно где человек на фронте получил ранение или контузию.
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06.06.2026 10:43 Ответить
Конечно же важно.
Потому что фронт - это только нулевая линия в пределах стрелкового боя, остальное - тыл.

А важно это, потому что деды вроде Каракая и Тягнибока "воюют" в 50 км от линии столкновения, но других воевать они почему-то призывают на ноль.
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06.06.2026 11:13 Ответить
Високопосадовці повинні повернути своїх дітей з-за кордону. Якщо його родина не у війську - він не може претендувати на державні посади.

Колишній командир полку «Дніпро-1» Юрій Береза.
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06.06.2026 10:56 Ответить
Береза це той, який зараз австрійський фронт тримає?
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06.06.2026 11:15 Ответить
Ніц, то Бляхер-Береза ,якщо хто не знав.(вікіпедія підтверджує) Відчуваєие різницю?
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06.06.2026 12:37 Ответить
Так вони і претендують на державних посади щоб діти були за кордоном, в не на фронті. Да ще для того щоби забезпечити їх матеріально
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06.06.2026 11:18 Ответить
все , важка контузія має наслідки , тепер йому в президенти не можно ...чи ? ...
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06.06.2026 11:05 Ответить
В нас і без контузії повна халепа з народними депутатами та президентами, кожен другий контужений.
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06.06.2026 11:13 Ответить
На бізнесових гей-вечорницях..**** в голову через сраку
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06.06.2026 11:17 Ответить
Почему вы не смогли защитить его в 2014-м году, когда Тягнибока и его партию выгоняли из политики?
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06.06.2026 11:18 Ответить
тому шо Тягнибок людина московії і це не секрет , це такий своєрідний реванш мишебраття ...страшна буде помилка ,як шо він знову відтяпає голоси ,від справжнього кандидати в президенти ...Олежа хай одужує , але контінгент його партії ,говорить на фені ,а це русня ,яка натягла на себе вишиванкі !!!...
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06.06.2026 11:33 Ответить
Судячи хто де зараз е … )не скажеш , що ваша інформація правдива, скоріше російський викид…свідомо підтримуєте чи за €?
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06.06.2026 11:37 Ответить
не рятуйте імідж Тягнибока , я розумію активізацію таких як ви ,це ваш вибір ...
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06.06.2026 11:58 Ответить
До 14 року Свобода була в союзі з Регіонами,зараз Свобода в союзі з зеленню.І хоча багатьох свободовців ловлять на корупції...вони непідсудні.
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06.06.2026 11:11 Ответить
не бреши !
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06.06.2026 11:22 Ответить
Суть не з ким , а для чого і для кого і проти кого…Принаймі коли б вибрали Свободу , в парламент чи президентом….то б Путін не сумнівався, що українці то росіяни…і не пішов їх звільняти… і звичайно в Лугодроні не кричали… в 14 Росія … Росія
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06.06.2026 11:33 Ответить
Би вчилися в Свободи , і в Фарион то б в голову не лізла російська попса,.. язик…, і не треба б було зброєю доказувати , що українці не Е московити.., для істориків*** тіпа путла,,,
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06.06.2026 11:51 Ответить
О,.. це дуже хероічно…
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06.06.2026 11:52 Ответить
Ніхто від такого не застрахований
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06.06.2026 11:40 Ответить
Довгих років життя тобі, Олеже.
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06.06.2026 12:02 Ответить
давайте збирать грошi, лохи.
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06.06.2026 12:02 Ответить
 
 