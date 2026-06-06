Тягнибока госпіталізували після поранення: у нього важка контузія, потрібні додаткові обстеження

Екснардепа та командира батальйону безпілотних систем 128-ї бригади "Дике Поле" Олега Тягнибока госпіталізували до медичного закладу після поранення на фронті.

Про це повідомила Цензор.НЕТ прессекретарка "Свободи" Христина Равлюк.

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"Підтверджую цю інформацію. На жаль, маємо цей прикрий факт", - зазначила вона.

За її словами, внаслідок удару ворожого дрона по автівці Тягнибок зазнав важкої контузії.

Він перебуває під наглядом медиків і найближчим часом будуть проведені додаткові обстеження для більш детального діагностування стану пораненого.

Більше інформації щодо обставин інциденту та стану Тягнибока Равлюк обіцяла надати згодом.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що екснардеп Тягнибок поранений на фронті.

Нагадаємо, що у травні 2024 року син Тягнибока був поранений у бою під Бахмутом.

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