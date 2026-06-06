УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9012 відвідувачів онлайн
Новини Медична допомога пораненим
7 669 48

Тягнибока госпіталізували після поранення: у нього важка контузія, потрібні додаткові обстеження

тягнибок поранений

Екснардепа та командира батальйону безпілотних систем 128-ї бригади "Дике Поле" Олега Тягнибока госпіталізували до медичного закладу після поранення на фронті.

Про це повідомила Цензор.НЕТ прессекретарка "Свободи" Христина Равлюк.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові деталі

"Підтверджую цю інформацію. На жаль, маємо цей прикрий факт", - зазначила вона.

За її словами, внаслідок удару ворожого дрона по автівці Тягнибок зазнав важкої контузії.

Він перебуває під наглядом медиків і найближчим часом будуть проведені додаткові обстеження для більш детального діагностування стану пораненого.

Більше інформації щодо обставин інциденту та стану Тягнибока Равлюк обіцяла надати згодом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін брязкає зброєю, а Байден намагається перестрахуватися, - Тягнибок

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що екснардеп Тягнибок поранений на фронті.
  • Нагадаємо, що у травні 2024 року син Тягнибока був поранений у бою під Бахмутом.

Також читайте: "Свобода" закликає провести перевибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області, - Тягнибок

Автор: 

поранення (2835) Тягнибок Олег (164) війна в Україні (8475)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Аброхамія з єрмаком, банановим, резніковим, шуфричем, насраловим і татаровим, глибоко стурбовані!?!?
Поряд з Тягнибоком на фронті, повинні бути і вони!!….
показати весь коментар
06.06.2026 10:39 Відповісти
+29
Бажаю якнайшвидшого одужання.
показати весь коментар
06.06.2026 10:40 Відповісти
+26
Каждый, кто сейчас сидит в уютном кресле в чате-даже слово кривого не имеет права сказать против тех кто на фронте. Нравится кто-то кому-то или нет. И не важно где человек на фронте получил ранение или контузию.
показати весь коментар
06.06.2026 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аброхамія з єрмаком, банановим, резніковим, шуфричем, насраловим і татаровим, глибоко стурбовані!?!?
Поряд з Тягнибоком на фронті, повинні бути і вони!!….
показати весь коментар
06.06.2026 10:39 Відповісти
Там не вкрадеш так.
показати весь коментар
06.06.2026 10:45 Відповісти
лох, твоя зелена банда краде не менше. Але він принаймні на фронті був і воював.
показати весь коментар
06.06.2026 10:54 Відповісти
миндичи , ***********, рабиновичи за украину не воюют, они ее грабят
показати весь коментар
06.06.2026 13:25 Відповісти
от шо би ти ше брехало... де свободівці мерами - найбільш успішні громади. Ну, може звісно що вони такі хитрі і обираються там, де люди розумні
показати весь коментар
06.06.2026 11:09 Відповісти
Наприклад,Тернопіль і область.Надал і Головко.Високопоставлені свободівці.Проти обох карні справи,обидва запідозрені в хабарництві...Надал,до речі,до обрання мером Тернополя був податківцем високого рангу,а там,як серед гаїшників порядних не буває.Ну а Головко до обрання головою обл ради був нардепом від Свободи,то вже рідкісний злодій і хабарник...У Львові теж був момент коли свободівка Фаріон могла обратись мером,її рейтинг був вдвічі більший від Садового.Тоді шістнадцять років тому рейтинг Свободи зашкалював на Галичині та й по цілому в Україні.ВР,місцеві ради...Але пропустила момент Фаріон,через каденцію вже ту Свободу люди трохи взнали і кобіта пролетіла і мимо мерства,і мимо ВР...Хай з Богом спочиває...
показати весь коментар
06.06.2026 12:08 Відповісти
Франківську, напевно, не повезло, як іншим, мало того, що місто зникає в хаосі новобудов і не вилазить з цілодобових заторів, так ще й весь архітектурно-містобудівельний бомонд спалився на тотальних хабарях.
показати весь коментар
06.06.2026 13:20 Відповісти
Коли обрізна зелепуга щось там оповідає про злодійство, то дуже смішно.
показати весь коментар
06.06.2026 11:16 Відповісти
Ви або наівна людина або пісменик-фантаст, де фронт і де всі вами переличені.
показати весь коментар
06.06.2026 11:08 Відповісти
шо, старий зольдат, абідна стало ? нема тобі ким похвалитися...
показати весь коментар
06.06.2026 11:10 Відповісти
Скажить оля, ви ******* від народження чи це у вас розвилось під впливом вашого соціума на кшталт вашой родини, друзів тощо?
показати весь коментар
06.06.2026 11:24 Відповісти
Не "пісменик", в письменник! Сходи спочатку в школу, вивчи українську мову, потім будеш тут пости строчити! Може досить вже українську мову тут паплюжити?!
показати весь коментар
06.06.2026 11:35 Відповісти
Ооо, ще одни гев...но розумний претендент на лаври фаріон та одного з завсегдатаїв цензора нет виліз.
Часом не освітянин?
показати весь коментар
06.06.2026 12:03 Відповісти
Бажаю якнайшвидшого одужання.
показати весь коментар
06.06.2026 10:40 Відповісти
Каждый, кто сейчас сидит в уютном кресле в чате-даже слово кривого не имеет права сказать против тех кто на фронте. Нравится кто-то кому-то или нет. И не важно где человек на фронте получил ранение или контузию.
показати весь коментар
06.06.2026 10:43 Відповісти
Конечно же важно.
Потому что фронт - это только нулевая линия в пределах стрелкового боя, остальное - тыл.

А важно это, потому что деды вроде Каракая и Тягнибока "воюют" в 50 км от линии столкновения, но других воевать они почему-то призывают на ноль.
показати весь коментар
06.06.2026 11:13 Відповісти
Доводжу до вашого відомв, що ви мислите категоріями Другої саітової. Фронт сьогодні - це кілзона, яка завдяки безпідотникам на ркремих ділянках має глибину до 40-50 кілометрів. І не факт, хто у більлій безпеці - піхотинець на добре облаштованій позиції на нулю, чи екіпаж автомобіля на контрольованій ворожими дморами дорозі.
показати весь коментар
06.06.2026 13:11 Відповісти
так що тепер, всіх херсонців, харківян, сумчан прирівняти до фронтовиків? над моїм домом на півночі Харкова fpv постійно літають, мінімум раз на тиждень когось вбивають і ранять, люди живуть, працюють, дітей ростять і ніхто не вважає себе героєм, бо не на лбз, а в тилу.
показати весь коментар
06.06.2026 13:27 Відповісти
Високопосадовці повинні повернути своїх дітей з-за кордону. Якщо його родина не у війську - він не може претендувати на державні посади.

Колишній командир полку «Дніпро-1» Юрій Береза.
показати весь коментар
06.06.2026 10:56 Відповісти
Береза це той, який зараз австрійський фронт тримає?
показати весь коментар
06.06.2026 11:15 Відповісти
Ніц, то Бляхер-Береза ,якщо хто не знав.(вікіпедія підтверджує) Відчуваєие різницю?
показати весь коментар
06.06.2026 12:37 Відповісти
Так вони і претендують на державних посади щоб діти були за кордоном, в не на фронті. Да ще для того щоби забезпечити їх матеріально
показати весь коментар
06.06.2026 11:18 Відповісти
все , важка контузія має наслідки , тепер йому в президенти не можно ...чи ? ...
показати весь коментар
06.06.2026 11:05 Відповісти
В нас і без контузії повна халепа з народними депутатами та президентами, кожен другий контужений.
показати весь коментар
06.06.2026 11:13 Відповісти
На бізнесових гей-вечорницях..**** в голову через сраку
показати весь коментар
06.06.2026 11:17 Відповісти
Почему вы не смогли защитить его в 2014-м году, когда Тягнибока и его партию выгоняли из политики?
показати весь коментар
06.06.2026 11:18 Відповісти
тому шо Тягнибок людина московії і це не секрет , це такий своєрідний реванш мишебраття ...страшна буде помилка ,як шо він знову відтяпає голоси ,від справжнього кандидати в президенти ...Олежа хай одужує , але контінгент його партії ,говорить на фені ,а це русня ,яка натягла на себе вишиванкі !!!...
показати весь коментар
06.06.2026 11:33 Відповісти
Судячи хто де зараз е … )не скажеш , що ваша інформація правдива, скоріше російський викид…свідомо підтримуєте чи за €?
показати весь коментар
06.06.2026 11:37 Відповісти
не рятуйте імідж Тягнибока , я розумію активізацію таких як ви ,це ваш вибір ...
показати весь коментар
06.06.2026 11:58 Відповісти
Я львівянин,Свобода виникла у мене на очах.Раптово,у 2004-му році і відразу стала дуже популярною.Хоча були у нас тоді націоналістичні партіі - Товариство Лева,УНА-УНСО,УПА,СОБОР - але Свобода моментально по рейтингу їх обігнала.Чому?Через колосальні фінансові вливання...Зараз вже відомо,що гроші йшли двома потоками,перший через львівський криміналітет (Вова-морда,Пупс),другий через партію регіонів (Льовочкін).А от хто за ними стояв - догадуйтесь самі...Головою поставили Олега Тягнибока,який тоді був в "Нашій Україні".Там був цілий сценарій на горі Попіван (помилково називають Піп Іван,а насправді назва від слова "півати",гора співає під час вітрів)чи Говерла (вже не пам"ятаю) з "жидвою" і "москалями".Поставили не випадково,там така сімейка,погугліть що трапилось з батьком,рідним братом і зведеним братом Юрком...
показати весь коментар
06.06.2026 13:02 Відповісти
До 14 року Свобода була в союзі з Регіонами,зараз Свобода в союзі з зеленню.І хоча багатьох свободовців ловлять на корупції...вони непідсудні.
показати весь коментар
06.06.2026 11:11 Відповісти
не бреши !
показати весь коментар
06.06.2026 11:22 Відповісти
Суть не з ким , а для чого і для кого і проти кого…Принаймі коли б вибрали Свободу , в парламент чи президентом….то б Путін не сумнівався, що українці то росіяни…і не пішов їх звільняти… і звичайно в Лугодроні не кричали… в 14 Росія … Росія
показати весь коментар
06.06.2026 11:33 Відповісти
Би вчилися в Свободи , і в Фарион то б в голову не лізла російська попса,.. язик…, і не треба б було зброєю доказувати , що українці не Е московити.., для істориків*** тіпа путла,,,
показати весь коментар
06.06.2026 11:51 Відповісти
нащо пхати фарион до Свободи, рядові партійці з якої реально рятують Україну?
показати весь коментар
06.06.2026 13:31 Відповісти
О,.. це дуже хероічно…
показати весь коментар
06.06.2026 11:52 Відповісти
Ніхто від такого не застрахований
показати весь коментар
06.06.2026 11:40 Відповісти
Довгих років життя тобі, Олеже.
показати весь коментар
06.06.2026 12:02 Відповісти
давайте збирать грошi, лохи.
показати весь коментар
06.06.2026 12:02 Відповісти
Повного одужання, Олеже.
показати весь коментар
06.06.2026 12:56 Відповісти
 
 