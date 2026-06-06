Тягнибока госпіталізували після поранення: у нього важка контузія, потрібні додаткові обстеження
Екснардепа та командира батальйону безпілотних систем 128-ї бригади "Дике Поле" Олега Тягнибока госпіталізували до медичного закладу після поранення на фронті.
Про це повідомила Цензор.НЕТ прессекретарка "Свободи" Христина Равлюк.
Нові деталі
"Підтверджую цю інформацію. На жаль, маємо цей прикрий факт", - зазначила вона.
За її словами, внаслідок удару ворожого дрона по автівці Тягнибок зазнав важкої контузії.
Він перебуває під наглядом медиків і найближчим часом будуть проведені додаткові обстеження для більш детального діагностування стану пораненого.
Більше інформації щодо обставин інциденту та стану Тягнибока Равлюк обіцяла надати згодом.
Що передувало?
Топ коментарі
+37 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар06.06.2026 10:39 Відповісти Посилання
+29 Den Dionys
показати весь коментар06.06.2026 10:40 Відповісти Посилання
+26 фома фоммич #577697
показати весь коментар06.06.2026 10:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поряд з Тягнибоком на фронті, повинні бути і вони!!….
Часом не освітянин?
Потому что фронт - это только нулевая линия в пределах стрелкового боя, остальное - тыл.
А важно это, потому что деды вроде Каракая и Тягнибока "воюют" в 50 км от линии столкновения, но других воевать они почему-то призывают на ноль.
Колишній командир полку «Дніпро-1» Юрій Береза.