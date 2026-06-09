В Украине 115 тысяч граждан прошли скрининг здоровья по госпрограмме, - Свириденко

Национальной программой "Скрининг здоровья" уже воспользовались 115 тысяч граждан, прошедших комплексное медицинское обследование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьер-министра Юлии Свириденко в соцсетях.

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Скрининг без очередей: что дает государственная программа

По словам Свириденко, скрининг помогает своевременно оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других проблем со здоровьем.

Государственная инициатива предусматривает раннюю диагностику. Она позволяет оценить риски и предотвратить развитие заболеваний. После подачи заявки граждане получают 2000 гривен на прохождение медицинского чек-апа.

Обследование можно пройти в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях в разных регионах Украины.

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Как пройти обследование и что входит в пакет

Если средства по программе были получены до 1 мая 2026 года, пройти обследование и рассчитаться нужно до 30 июня.

Программа "Скрининг здоровья 40+" является государственной инициативой по бесплатному выявлению рисков сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств психического здоровья. Она действует для всех граждан в возрасте от 40 лет.

Чтобы получить помощь, нужно подать заявку через государственный портал или приложение "Дія", выбрав соответствующую услугу. После верификации средства поступают на счет. Далее следует выбрать медицинское учреждение и пройти диагностику.

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Пакет обследования включает проверку работы сердца, анализ уровня сахара в крови, базовую диагностику для раннего выявления онкологических рисков и тестирование состояния психического здоровья.

Свириденко также подчеркнула, что скрининг для людей в возрасте от 40 лет является простым способом вовремя выявить риски и позаботиться о здоровье.

Ранее Свириденко заявляла о том, что программу "СвітлоДім" продлили до конца года.

А также, что за прошедшую неделю в рамках программы доступных кредитов "еОселя" украинцы оформили 145 новых кредитов.

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