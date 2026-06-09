В Україні 115 тисяч громадян пройшли скринінг здоров’я за держпрограмою, - Свириденко

Національною програмою Скринінг здоров’я вже скористалися 115 тисяч громадян, які пройшли комплексне медичне обстеження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем’єр-міністра Юлії Свириденко у соцмережах.

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Скринінг без черг: що дає державна програма

За словами Свириденко, скринінг допомагає вчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших проблем зі здоров’ям.

Державна ініціатива передбачає ранню діагностику. Вона дає змогу оцінити ризики і попередити розвиток захворювань. Після подання заявки громадяни отримують 2000 гривень на проходження медичного чек-апу.

Обстеження можна пройти у державних, комунальних і приватних медичних закладах у різних регіонах України.

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Як пройти обстеження і що входить у пакет

Якщо кошти за програмою були отримані до 1 травня 2026 року, пройти обстеження та розрахуватися потрібно до 30 червня.

Програма Скринінг здоров’я 40+ є державною ініціативою для безоплатного виявлення ризиків серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та розладів психічного здоров’я. Вона діє для всіх громадян віком від 40 років.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку через державний портал або застосунок "Дія", обравши відповідну послугу. Після верифікації кошти надходять на рахунок. Далі слід обрати медичний заклад і пройти діагностику.

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Пакет обстеження включає перевірку роботи серця, аналіз рівня цукру в крові, базову діагностику для раннього виявлення онкологічних ризиків і тестування стану ментального здоров’я.

Свириденко також наголосила, що скринінг для людей віком від 40 років є простим способом вчасно побачити ризики і подбати про здоров’я.

Раніше Свириденко заявляла про те, що програму "СвітлоДім" продовжили до кінця року.

А також, що за минулий тиждень у межах програми доступних кредитів "єОселя" українці оформили 145 нових кредитів.

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