Рашисты атакуют Харьков дронами. Воздушные силы информируют о ракетной угрозе для города

В настоящее время войска РФ атакуют Харьков ударными дронами. Воздушные силы также предупреждают о ракетном ударе по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг нанес удар БПЛА по Шевченковскому району Харькова.



В результате атаки загорелся частный дом. Подразделения ГСЧС ликвидируют пожар.

Читайте: Рашисты нанесли 26 ударов дронами по Харькову: 5 раненых, вспыхнули пожары. ФОТО

Также зафиксирован "прилет" вражеского дрона в Индустриальном районе Харькова.

Кроме того, армия РФ атаковала Немышлянский район Харькова.

Более подробной информации о последствиях вражеских атак на данный момент нет.

Читайте: Россияне нанесли удар по Холодногорскому району Харькова: трое пострадавших. ФОТО