Рашисты атакуют Харьков дронами. Воздушные силы информируют о ракетной угрозе для города
В настоящее время войска РФ атакуют Харьков ударными дронами. Воздушные силы также предупреждают о ракетном ударе по Харькову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг нанес удар БПЛА по Шевченковскому району Харькова.
В результате атаки загорелся частный дом. Подразделения ГСЧС ликвидируют пожар.
Также зафиксирован "прилет" вражеского дрона в Индустриальном районе Харькова.
Кроме того, армия РФ атаковала Немышлянский район Харькова.
Более подробной информации о последствиях вражеских атак на данный момент нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль