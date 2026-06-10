Рашисти атакують Харків дронами, є влучання у багатоповерхівку та постраждалі (оновлено)

Наразі війська РФ атакують Харків ударними дронами. Повітряні сили також попереджають про ракету на Харків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Є влучання

Як інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог вдарив БпЛА по Шевченківському району Харкова.



Внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Підрозділи ДСНС ліквідують пожежу.

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Також зафіксовано "приліт" ворожого дрона в Індустріальному районі Харкова.

Окрім того, армія РФ атакувала Немишлянський район Харкова.

Більше інформації щодо наслідків ворожих атак на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

За оновленою інформацією, є також влучання в Індустріальному районі.

"Атака на місто триває - будьте обережні!", - інформує мер міста Ігор Терехов.

"Влучання у багатоповерхівку, деталі зʼясовуємо", - додав згодом він.

"Горить 1 та 2-й поверхи, є постраждалі, їхня кількість та стан уточнюються", - уточнив Терехов.

На цю хвилину відомо про трьох постраждалих.

Масована атака на місто

За даними ОВА, Харків перебуває під масованою атакою ворожими дронами.

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Починаючи з 9.00 ранку зафіксовано влучання російських БпЛА у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах міста. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих .

На цю хвилину відомо про . 40-річний чоловік та жінки 38 і 76 років зазнали гострої реакції на стрес у Немишлянському районі. Тут ворожий безпілотник поцілив по автомобілю.Медики надали необхідну допомогу.



Також ворог поцілив дроном в автомобіль у Київському районі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

зазнали гострої реакції на стрес у Немишлянському районі. Тут ворожий безпілотник поцілив по автомобілю.Медики надали необхідну допомогу. Також ворог поцілив дроном в автомобіль у Київському районі. Попередньо, обійшлося Є також інформація про загоряння на першому поверсі житлового будинку в Індустріальному районі. Підрозділи ДСНС усувають пожежу.

Постраждали троє жінок: 23, 27 і 77 років. Бригади медиків на місці, надають необхідну допомогу.

"Загроза з повітря зберігається. Перебувайте у безпечних місцях до відбою тривоги", - застерігає очільник ОВА Олег Синєгубов.

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