Норвегия ратифицировала Конвенцию о создании компенсационной комиссии для Украины

Парламент Норвегии (Стортинг) в четверг единогласно ратифицировал присоединение страны к Специальному трибуналу и Международной компенсационной комиссии для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

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Решение Сторинга и поддержка Украины

В Министерстве иностранных дел Украины поблагодарили норвежский парламент за единогласное одобрение присоединения к международным механизмам, направленным на привлечение к ответственности за преступления против Украины.

"Выражаем благодарность Сторингу за единодушное одобрение присоединения Норвегии к Специальному трибуналу и Международной компенсационной комиссии для Украины", — написал Андрей Сибига.

Также глава МИД поблагодарил правительство Норвегии и министра иностранных дел Эспена Барта Эйде за поддержку этих решений и продвижение соответствующих законопроектов.

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Международный механизм компенсаций для Украины

Речь идет о части международного компенсационного механизма, который включает Реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, и будущий компенсационный фонд.

Компенсационная комиссия будет независимым международным органом в системе Совета Европы. Она будет рассматривать заявления о возмещении ущерба и определять размер компенсаций в каждом отдельном случае.

Конвенцию открыли для подписания 16 декабря 2025 года во время конференции в Гааге. Тогда ее поддержали 35 государств и Европейский Союз.

Ранее Литва также ратифицировала эту Конвенцию, единогласно поддержав создание Международной компенсационной комиссии.

К слову, Норвегия направила 9 млн евро на восстановление саркофага ЧАЭС, а также выделит более 1 млрд крон на морские дроны для Украины.

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