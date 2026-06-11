Норвегия ратифицировала Конвенцию о создании компенсационной комиссии для Украины
Парламент Норвегии (Стортинг) в четверг единогласно ратифицировал присоединение страны к Специальному трибуналу и Международной компенсационной комиссии для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.
Решение Сторинга и поддержка Украины
В Министерстве иностранных дел Украины поблагодарили норвежский парламент за единогласное одобрение присоединения к международным механизмам, направленным на привлечение к ответственности за преступления против Украины.
"Выражаем благодарность Сторингу за единодушное одобрение присоединения Норвегии к Специальному трибуналу и Международной компенсационной комиссии для Украины", — написал Андрей Сибига.
Также глава МИД поблагодарил правительство Норвегии и министра иностранных дел Эспена Барта Эйде за поддержку этих решений и продвижение соответствующих законопроектов.
Международный механизм компенсаций для Украины
Речь идет о части международного компенсационного механизма, который включает Реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, и будущий компенсационный фонд.
Компенсационная комиссия будет независимым международным органом в системе Совета Европы. Она будет рассматривать заявления о возмещении ущерба и определять размер компенсаций в каждом отдельном случае.
Конвенцию открыли для подписания 16 декабря 2025 года во время конференции в Гааге. Тогда ее поддержали 35 государств и Европейский Союз.
Ранее Литва также ратифицировала эту Конвенцию, единогласно поддержав создание Международной компенсационной комиссии.
- К слову, Норвегия направила 9 млн евро на восстановление саркофага ЧАЭС, а также выделит более 1 млрд крон на морские дроны для Украины.
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