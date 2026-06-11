Норвегія ратифікувала Конвенцію про створення компенсаційної комісії для України

Парламент Норвегії (Сторинг) у четвер одноголосно ратифікував приєднання країни до Спеціального трибуналу та Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рішення Сторингу та підтримка України

У Міністерстві закордонних справ України подякували норвезькому парламенту за одностайне затвердження приєднання до міжнародних механізмів, спрямованих на притягнення до відповідальності за злочини проти України.

"Висловлюємо вдячність Сторингу за одностайне затвердження приєднання Норвегії до Спеціального трибуналу та Міжнародної компенсаційної комісії для України", — написав Андрій Сибіга.

Також глава МЗС подякував уряду Норвегії та міністру закордонних справ Еспену Барту Ейде за підтримку цих рішень і просування відповідних законопроєктів.

Також читайте: Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії Стере ППО та посилення захисту Європи від балістичних загроз

Міжнародний механізм компенсацій для України

Йдеться про частину міжнародного компенсаційного механізму, який включає Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, та майбутній компенсаційний фонд.

Компенсаційна комісія буде незалежним міжнародним органом у системі Ради Європи. Вона розглядатиме заяви щодо відшкодування збитків і визначатиме розмір компенсацій у кожному окремому випадку.

Конвенцію відкрили для підписання 16 грудня 2025 року під час конференції в Гаазі. Тоді її підтримали 35 держав та Європейський Союз.

Раніше Литва також ратифікувала цю Конвенцію, одноголосно підтримавши створення Міжнародної компенсаційної комісії.

До слова, Норвегія спрямувала 9 млн євро на відновлення саркофага ЧАЕС, а також виділить понад 1 млрд крон на морські дрони для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може посилити військовий тиск на НАТО в Арктиці, - ЗМІ