США пока не продлили исключения из нефтяных санкций против России, — СМИ
По состоянию на вечер среды Министерство финансов США не сообщило о продлении действия исключений из санкций в отношении российской нефти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.
Почему возникла пауза с принятием решения
Предыдущий срок действия исключений истек в полночь 17 июня. На это обратили внимание журналисты, анализируя ситуацию с санкционной политикой США.
Эта ситуация склалась на фоне договоренностей с Ираном, которые предусматривают разблокирование Ормузского пролива. Ранее его блокировка привела к росту мировых цен на нефть. Из-за этого американская администрация неоднократно применяла исключения из ограничений в отношении российской нефти.
Что говорят в Вашингтоне
В то же время отсутствие решения не означает окончательного отказа от послаблений. Ранее Вашингтон уже допускал прекращение действия исключений, а впоследствии продлевал их через несколько дней.
Отдельно отмечается, что во вторник президент США Дональд Трамп допустил возможность не продлевать эти исключения. Они были введены на фоне роста цен на энергоресурсы из-за войны с Ираном.
- Накануне лидеры стран "Группы семи" на саммите во французском Эвиан-ле-Бен договорились усилить давление на Россию, в частности путем введения новых санкций в отношении экспорта нефти и газа, чтобы перекрыть финансирование военных действий Путина против Украины.
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