США поки не продовжили винятки з нафтових санкцій проти Росії, - ЗМІ

Міністерство фінансів США станом на вечір середи не повідомило про продовження дії винятків із санкцій проти російської нафти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.

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Чому виникла пауза з рішенням

Попередній термін дії винятків завершився опівночі 17 червня. На це звернули увагу журналісти, аналізуючи ситуацію із санкційною політикою США.

Ця ситуація відбувається на тлі домовленостей із Іраном, які передбачають розблокування Ормузької протоки. Раніше її блокування призвело до зростання світових цін на нафту. Через це американська адміністрація неодноразово застосовувала винятки з обмежень проти російської нафти.

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Що кажуть у Вашингтоні

Водночас відсутність рішення не означає остаточної відмови від послаблень. Раніше Вашингтон уже допускав завершення дії винятків, а згодом продовжував їх через кілька днів.

Окремо зазначається, що у вівторок президент США Дональд Трамп допустив можливість не продовжувати ці винятки. Вони були запроваджені на тлі зростання цін на енергоресурси через війну з Іраном.

Напередодні лідери країн "Групи семи" на саміті у французькому Евіан-ле-Бен домовилися посилити тиск на Росію, зокрема шляхом введення нових санкцій щодо експорту нафти та газу, щоб перекрити фінансування військових дій Путіна проти України.

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