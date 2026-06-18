"ЕС" требует уволить главу Финмониторинга Пронина и вице-премьера Кулебу, а также вернуть 40 млрд грн Минобороны

"Европейская Солидарность" требует отстранить от должности главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина и вице-премьера Кулебу, которые фигурируют в антикоррупционных расследованиях.

Об этом сообщила пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

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Оборонный бюджет

Сопредседатель фракции Артур Герасимов отметил, что на сегодняшнее заседание ВР почти не пришли представители "Слуги народа".

"Заседание было созвано с требованием вернуть 40 миллиардов гривен Министерству обороны. Почему, с нашей точки зрения, нужно изменить этот бюджет? Все деньги, о которых вам сейчас доблестно докладывают Кабинет министров, Офис президента и монобольшинство, уже были утверждены голосованием Верховной Рады Украины при принятии бюджета в конце 2025 года.

Они гордо рассказывают, что на полтора триллиона увеличили финансирование Министерства обороны. В бюджете есть очень интересная строка "базовое денежное обеспечение военнослужащих". Как вы думаете, оно увеличилось решением парламента на прошлой неделе? Нет, оно не изменилось. Так кто же тогда лжет? Строки бюджета или вы в своих заявлениях, в которых говорите, что вы всё увеличили?" — отметил парламентарий.

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Кроме того, по словам Герасимова, из строки "закупка вооружений" было снято 40 млрд грн.

"Это решение было принято большинством голосов на заседании бюджетного комитета в понедельник, после кровавой ночи и кровавой атаки на Киев в ночь на воскресенье. Какую совесть нужно иметь, чтобы после таких событий принимать такие решения? Когда мы впервые рассказали об этом решении Председателю Верховной Рады, он даже не поверил.

Ну, сейчас уже пообщался, я думаю, молчит. Но куда их направили? В Резервный фонд под предлогом того, что эти средства будут потрачены на восстановление разрушенной инфраструктуры. Но причин верить этому нет ни одной. Поэтому смотрим на то, как был потрачен предыдущий Резервный фонд, который Кабмин может тратить без какого-либо контроля", — сказал Герасимов.

По мнению народного депутата, власть потратила десятки миллиардов гривен на кэшбэк, "е-бак" и другие инициативы вместо закупки вооружений.

"В этом государстве воруют многое, и из этого бюджета снова собираются украсть благодаря тому, что на должности находится глава Финмониторинга Пронин. Может, уже хватит держать на должности человека, который организовал махинации?" — добавил он.

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Сопредседатель фракции Ирина Геращенко также отметила, что на Резервный фонд 2026 года было выделено 49 миллиардов гривен, которые израсходовали за первый квартал.

"Правительство без консультаций с парламентом, без согласования с парламентом потратило эти средства за три месяца. На что они ушли? Не на критическую инфраструктуру, не на помощь тем, кто потерял всё. Они ушли на популистские программы власти, на "еБак", когда прокуроры, судьи, которым подняли зарплаты, могут взять эти две тысячи для того, чтобы оплатить топливо. В то время как во всем мире цены на топливо уже снизились. А у нас сговор продолжается, цены на топливо остаются высокими, и средства раздают всем.

На три тысячи километров от "Укрзализныци". Я вчера общалась в Запорожье с людьми, до которых поезд уже скоро не доедет из-за ситуации с безопасностью. Кто из них воспользовался этими тремя тысячами километров? Да никто", — рассказала она.

Также депутат отметила, что в Украине не хватает ракет для ПВО, зато 40 млрд грн перевели из статьи "Закупка оружия" в Резервный фонд для того, чтобы "правительство снова без консультаций с парламентом, без контроля со стороны СМИ тратило эти средства, как хочет".

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее "Европейская Солидарность" требовала вернуть изъятые из бюджета Минобороны 40 млрд грн на закупку вооружения.

Сообщалось, что САП обратилась в ВАКС с просьбой признать необоснованными активы, приобретенные вице-премьером Алексеем Кулебой, на сумму почти 5 млн грн.

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