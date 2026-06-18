"ЄС" вимагає звільнити голову Фінмоніторингу Проніна та віцепрем’єра Кулебу, а також повернути 40 млрд грн Міноборони

"Європейська Солідарність" вимагає звільнити з посади керівника Держфінмоніторингу Філіпа Проніна та віцепрем'єра Кулебу, які фігурують в антикорупційних розслідуваннях.

Про це повідомила пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

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Оборонний бюджет

Співголова фракції Артур Герасимов зазначив, що на сьогодні засідання ВР майже не прийшли представники "Слуги народу".

"Засідання було зібрано з вимогою повернути 40 мільярдів гривень Міністерству оборони. Чому, з нашої точки зору, треба змінити цей бюджет? Всі гроші, про які вам доблесно рапортує зараз Кабінет Міністрів, Офіс Президента і монобільшість, були вже прийняті голосуванням Верховної Ради України за бюджет наприкінці 2025 року.

Вони гордо розповідають, що на півтора трильйони збільшили фінансування Міністерства оборони. В бюджеті є дуже цікавий рядок "базове грошове забезпечення військовослужбовців". Як ви думаєте, воно збільшилося рішенням парламенту минулого тижня? Ні, воно не змінилося. Так тоді хто бреше? Рядки бюджету чи ви в своїх заявах, які кажуть, що ви все позбільшували?" - зазначив парламентар.

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Також, за словами Герасимова, у із рядка "закупівля озброєнь" було знято 40 млрд грн.

"Це рішення було прийняте більшістю на засіданні бюджетного комітету в понеділок, після кривавої ночі і кривавої атаки на Київ в ніч на неділю. Це яку совість треба мати, щоб після таких подій приймати такі рішення? Коли ми вперше сказали про це рішення Голові Верховної Ради, він навіть не повірив.

Ну, зараз уже поспілкувався, я думаю, мовчить. Але куди їх спрямували? В Резервний фонд під виглядом того, що це буде витрачено на відновлення зруйнованої інфраструктури. Але причини вірити цьому є немає жодної. Тому дивимося на те, як був витрачений попередній Резервний фонд, який Кабмін може витрачати без жодного контролю", - сказав Герасимов.

На думку нардепа, влада витратила десятки мільярдів гривень на кешбек, є-бак та інші ініціативи, замість закупівлі озброєнь.

"Багато речей крадуться в цій державі, як і з цього бюджету знову збираються вкрасти завдяки тому, що на посаді знаходиться глава Фінмоніторингу Пронін. Може вже досить людину, яка організувала махінації, тримати на посаді?" – додав він.

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Співголова фракції Ірина Геращенко також зауважила, що на Резервний фонд 2026 року було виділено 49 мільярдів гривень, які витратили за перший квартал.

"Уряд без консультацій з парламентом, без узгодження з парламентом витратив ці кошти за три місяці. На що вони пішли? Не на критичну інфраструктуру, не на допомогу тим, хто втратив все. Вони пішли на популістські програми влади, на єБак, коли прокурори, судді, яким підняли зарплати, можуть взяти ці дві тисячі для того, аби сплатити пальне. В той час, коли в усьому світі ціни на пальне вже знизились. А в нас і зговор триває, ціни на пальне тримаються високі, і кошти роздають всім.

На три тисячі кілометрів від Укрзалізниці. Я вчора спілкувалася в Запоріжжі з людьми, до яких потяг уже скоро не доїде через безпекову ситуацію. Хто з них скористався трьома тисячами кілометрів? Та ніхто", - розповіла вона.

Також парламентарка зазначила, що в Україні бракує ракет до ППО, натомість 40 млрд грн віддали зі статті конкретної "Закупівля зброї" на Резервний фонд для того, щоб "уряд знову без консультацій з парламентом, без контролю медіа витрачав ці кошти, як хоче".

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Європейська Солідарність" вимагала повернути вилучені з бюджету Міноборони 40 млрд грн на закупівлю озброєння.

Повідомлялось, що САП звернулася до ВАКС та просить визнати необґрунтованими активи, набуті віцепрем'єром Олексієм Кулебою, на майже 5 млн грн.

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