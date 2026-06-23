221 боевое столкновение за сутки на фронте: Покровское направление остается эпицентром боев, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 22 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 221 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанёс 80 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, он задействовал 9591 дрон-камикадзе и осуществил 2957 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийские системы, три пункта управления БПЛА.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1390 человек. Также уничтожено семь боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, одна реактивная система залпового огня, семь наземных робототехнических комплексов, 1851 беспилотный летательный аппарат, 626 единиц автомобильной и восемь единиц специальной техники противника.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения с противником, агрессор совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Вильча, Казачья Лопань, Симиновка, Покаляне, Бочково, Колодязное и в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении враг дважды наносил удары в направлении Кучеровки и Глушковки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Новомихайловка, Копанки и в сторону Боровой, Дробышево, Озерного, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении противник проводил штурмы 16 раз вблизи Резниковки, Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи населенного пункта Никифоровка.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещиевка, Ильиновка, Софиевка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Дорожное и в направлении населенных пунктов Сергеевка, Муравка, Шевченко, Вольное, Матяшево", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении захватчики проводили три штурмовые операции в районах Сичневого, Вербового и Нового Запорожья, но получили отпор.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Еленоконстантиновка и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижковки, Цветкового, Староукраинки, Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили попытку противника продвинуться вперёд в районе Степового.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.