221 боєзіткнення за добу на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром боїв, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 22 червня 2026 року, на фронті було зафіксовано 221 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9591 дрон-камікадзе та здійснив 2957 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи, три пункти управління БпЛА.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1390 осіб. Також знешкоджено сім бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, сім наземних робототехнічних комплексів, 1851 безпілотний літальний апарат, 626 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення з противником, агресор здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував, в напрямку Кучерівки та Глушківки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка, Копанки та у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 16 разів, поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу населеного пункту Никифорівка.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Дорожнє та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка, Шевченко, Вільне, Матяшеве", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку загарбники проводили три штурмові дії, в районах Січневого, Вербового та Нового Запоріжжя, отримали відсіч.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили спробу противника просунутися вперед в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.