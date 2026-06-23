Лавров назвал Зеленского "фюрером" и пригрозил защищать Беларусь "всем комплексом мер"

Россия намерена применять все имеющиеся в рамках союзного договора средства для обеспечения безопасности Беларуси и Союзного государства.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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РФ будет защищать Беларусь

Выступая в ходе круглого стола, посвященного вопросам урегулирования войны в Украине, Лавров отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского в отношении Беларуси.

По словам главы российского МИД, эти заявления якобы направлены на то, чтобы втянуть Беларусь в войну и расширить зону боевых действий.

"Это явно направлено на то, чтобы втянуть Беларусь непосредственно в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым затруднив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", - утверждает Лавров.

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Он напомнил, что с марта 2025 года между Россией и Беларусью действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В случае возникновения угроз РФ будет действовать в рамках этого документа.

"В случае необходимости мы готовы принять весь комплекс мер, предусмотренных договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, конечно, безопасность Союзного государства", - добавил Лавров.

Он не уточнил, что именно имеется в виду.

Критика в адрес Зеленского

Кроме того, Лавров назвал Зеленского "фюрером".

"Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв из самодеятельности, но, видите ли, этот образ оказался заразным", - заверил он.

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