Лавров назвал Зеленского "фюрером" и пригрозил защищать Беларусь "всем комплексом мер"
Россия намерена применять все имеющиеся в рамках союзного договора средства для обеспечения безопасности Беларуси и Союзного государства.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
РФ будет защищать Беларусь
Выступая в ходе круглого стола, посвященного вопросам урегулирования войны в Украине, Лавров отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского в отношении Беларуси.
По словам главы российского МИД, эти заявления якобы направлены на то, чтобы втянуть Беларусь в войну и расширить зону боевых действий.
"Это явно направлено на то, чтобы втянуть Беларусь непосредственно в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым затруднив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", - утверждает Лавров.
Он напомнил, что с марта 2025 года между Россией и Беларусью действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В случае возникновения угроз РФ будет действовать в рамках этого документа.
"В случае необходимости мы готовы принять весь комплекс мер, предусмотренных договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, конечно, безопасность Союзного государства", - добавил Лавров.
Он не уточнил, что именно имеется в виду.
Критика в адрес Зеленского
Кроме того, Лавров назвал Зеленского "фюрером".
"Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв из самодеятельности, но, видите ли, этот образ оказался заразным", - заверил он.
Что этому предшествовало?
- Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал неделю, в течение которой Минск должен забрать технику, которую используют россияне для корректировки атак по Украине, - иначе это сделает сам Киев.
- Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных непубличных предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.
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