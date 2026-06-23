Лавров назвав Зеленського "фюрером" і пригрозив захищати Білорусь "усім комплексом заходів"

РФ має намір застосовувати всі наявні в межах союзного договору засоби для підтримання безпеки Білорусі та Союзної держави.

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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РФ захищатиме Білорусь

Виступаючи під час круглого столу, присвяченого питанням врегулювання війни в Україні, Лавров відреагував на висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо Білорусі.

За словами очільника російського МЗС, ці заяви нібито мають на меті втягнути Білорусь у війну та розширити зону бойових дій.

"Це очевидно націлено на те, щоб втягнути Білорусь безпосередньо у конфлікт і розширити географію бойових дій, тим самим ускладнивши можливості врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами", - переконує Лавров.

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Він нагадав, що з березня 2025 року між Росією та Білоруссю діє договір про гарантії безпеки в межах Союзної держави. У разі виникнення загроз РФ діятиме в межах цього документа.

"У разі необхідності ми готові вжити весь комплекс заходів, передбачений договором, щоб забезпечити безпеку нашого союзника і, звісно, безпеку Союзної держави", - додав Лавров.

Він не уточнив, що саме мається на увазі.

Критика на адресу Зеленського

Окрім того, Лавров назвав Зеленського "фюрером".

Фюрер, він і є фюрер. Його призначили на роль фюрера, взявши із самодіяльності, але, бачите, цей образ виявився заразним", - запевнив він.

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