Лавров назвав Зеленського "фюрером" і пригрозив захищати Білорусь "усім комплексом заходів"
РФ має намір застосовувати всі наявні в межах союзного договору засоби для підтримання безпеки Білорусі та Союзної держави.
Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
РФ захищатиме Білорусь
Виступаючи під час круглого столу, присвяченого питанням врегулювання війни в Україні, Лавров відреагував на висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо Білорусі.
За словами очільника російського МЗС, ці заяви нібито мають на меті втягнути Білорусь у війну та розширити зону бойових дій.
"Це очевидно націлено на те, щоб втягнути Білорусь безпосередньо у конфлікт і розширити географію бойових дій, тим самим ускладнивши можливості врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами", - переконує Лавров.
Він нагадав, що з березня 2025 року між Росією та Білоруссю діє договір про гарантії безпеки в межах Союзної держави. У разі виникнення загроз РФ діятиме в межах цього документа.
"У разі необхідності ми готові вжити весь комплекс заходів, передбачений договором, щоб забезпечити безпеку нашого союзника і, звісно, безпеку Союзної держави", - додав Лавров.
Він не уточнив, що саме мається на увазі.
Критика на адресу Зеленського
Окрім того, Лавров назвав Зеленського "фюрером".
Фюрер, він і є фюрер. Його призначили на роль фюрера, взявши із самодіяльності, але, бачите, цей образ виявився заразним", - запевнив він.
Що передувало?
- Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, - інакше це зробить сам Київ.
- Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.
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