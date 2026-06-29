249 боевых столкновений на фронте за сутки: самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 28 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 249 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 80 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 8682 дрона-камикадзе и осуществил 3070 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 53 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы и четыре пункта управления противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1230 человек. Также были уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина, 49 артиллерийских систем, 10 наземных робототехнических комплексов, 7 ракет, 1724 беспилотных летательных аппарата, 477 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с противником, агрессор совершил 86 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением реактивных систем залпового огня.

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Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Караичное и Вильча.

На Купянском направлении враг шесть раз наносил удары в сторону населенных пунктов Подолы и Новоплатоновка.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселовка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник проводил штурмы 28 раз вблизи Закитного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Русин Яр, Ильиновка, Плещиевка и в направлении Николайполя.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Новоалександровка, Васильевка, Родинское, Котлино, Удачное, Филия и в направлении населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Беляковка, Кучеров Яр, Сергиевка, Шевченко, Муравка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении наши защитники отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Вороное, Терново, Калиновское и в сторону населенных пунктов Вербовое, Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак вблизи Доброполья, Зализнычного и в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Новоселовка, Цветковое и Чаривное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.