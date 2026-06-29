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Новости Бои на востоке Украины
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249 боевых столкновений на фронте за сутки: самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на фронте по состоянию на 29 июня

Всего за прошедшие сутки, 28 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 249 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 80 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 8682 дрона-камикадзе и осуществил 3070 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 53 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы и четыре пункта управления противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1230 человек. Также были уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина, 49 артиллерийских систем, 10 наземных робототехнических комплексов, 7 ракет, 1724 беспилотных летательных аппарата, 477 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с противником, агрессор совершил 86 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением реактивных систем залпового огня.

Карта Генштаба

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Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Караичное и Вильча.

Карта Генштаба

На Купянском направлении враг шесть раз наносил удары в сторону населенных пунктов Подолы и Новоплатоновка.

Карта Генштаба

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселовка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.

Карта Генштаба

На Славянском направлении противник проводил штурмы 28 раз вблизи Закитного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

Карта Генштаба

На Краматорском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

Карта Генштаба

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Русин Яр, Ильиновка, Плещиевка и в направлении Николайполя.

Карта Генштаба

"На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Новоалександровка, Васильевка, Родинское, Котлино, Удачное, Филия и в направлении населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Беляковка, Кучеров Яр, Сергиевка, Шевченко, Муравка", - говорится в сообщении.

Карта Генштаба

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Обстановка на Юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении наши защитники отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Вороное, Терново, Калиновское и в сторону населенных пунктов Вербовое, Новое Запорожье.

Карта Генштаба

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак вблизи Доброполья, Зализнычного и в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Новоселовка, Цветковое и Чаривное.

Карта Генштаба

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

Автор: 

Генштаб ВС (8259) боевые действия (6265) война в Украине (8568)
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