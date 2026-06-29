249 боєзіткнень на фронті за добу: найгарячіші бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 28 червня 2026 року, на фронті було зафіксовано 249 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8682 дрони-камікадзе та здійснив 3070 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи та чотири пункти управління противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1230 осіб. Також знешкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, 49 артилерійських систем, 10 наземних робототехнічних комплексів, 7 ракет, 1724 безпілотних літальних апарати, 477 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення з противником, агресор здійснив 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Читайте також: Ініціатива у війні більше не на боці Росії, - Сікорський

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Караїчне та Вільча.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував, в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співвідношення звільнених і втрачених територій у травні становить майже +100 км² на користь України, - Сирський

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Новомихайлівка, Новоселівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Русин Яр, Іллінівка, Плещіївка та у бік Миколайпілля.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Новоолександрівка, Василівка, Родинське, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Біляківка, Кучерів Яр, Сергіївка, Шевченко, Муравка", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Третій армійський корпус зупинив наступ противника і стабілізував фронт на найдовшій ділянці ЛБЗ, - заступник начштабу Новицький

Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли шість ворожих атак в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Калинівське та у бік населених пунктів Вербове, Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак поблизу Добропілля, Залізничного та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Новоселівка, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.