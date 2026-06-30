Рашисты нанесли удар по зданию в Запорожье: возник пожар, есть раненые

Российские войска атаковали одно из зданий в Запорожье.

Об этом сообщил глава ОГА Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Здание повреждено, возгорание ликвидировано", — отметил он.

По предварительным данным, в результате удара РФ никто не пострадал.

Позже глава ОВА сообщил, что в результате атаки врага ранения получили 2 человека.

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Что предшествовало?

29 июня российские оккупанты атаковали здание Запорожской ОГА.

Также россияне обстреляли общественный транспорт.

В результате удара по маршрутке погибли люди.

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