УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10721 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Запоріжжя
550 0

Рашисти вдарили по будівлі у Запоріжжі: виникла пожежа, є поранені. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували одну з будівель у Запоріжжя.

Про це повідомив глава ОВА Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Пошкоджено будівлю, займання ліквідовано", - зазначив він.

Попередньо, внаслідок удару РФ ніхто не постраждав.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки ворога поранення дістали 2 особи.

Кількість постраждалих зросла до чотирьох. 

Травми отримали 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років.

Читайте: Знешкоджено 138 ворожих БпЛА зі 154, - Повітряні сили

РФ атакувала Запоріжжя 30 червня: що відомо про наслідки?

Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю

Що передувало?

Російські окупанти 29 червня атакували будівлю Запорізької ОВА.

Також росіяни били по громадському транспорту

Внаслідок удару по маршрутці загинули люди.

Читайте: РФ атакувала промислове підприємство та територію навчального закладу на Полтавщині

Автор: 

Запоріжжя (2634) обстріл (34786) Запорізька область (5049) Запорізький район (667)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 