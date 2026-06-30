Рашисти вдарили по будівлі у Запоріжжі: виникла пожежа, є поранені. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували одну з будівель у Запоріжжя.
Про це повідомив глава ОВА Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Пошкоджено будівлю, займання ліквідовано", - зазначив він.
Попередньо, внаслідок удару РФ ніхто не постраждав.
Пізніше очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки ворога поранення дістали 2 особи.
Кількість постраждалих зросла до чотирьох.
Травми отримали 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років.
Що передувало?
Російські окупанти 29 червня атакували будівлю Запорізької ОВА.
Також росіяни били по громадському транспорту.
Внаслідок удару по маршрутці загинули люди.
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