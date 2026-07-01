Министр обороны РФ Белоусов лично одобрил секретные учения российских солдат в Китае, - Reuters

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов лично своим приказом одобрил секретные военные учения российских военнослужащих в Китае в 2025 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух европейских чиновников и российские документы, касающиеся этих учений.

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Детали учений РФ в Китае

По данным издания, засекреченный российский документ прямо содержит ссылку на внутренний приказ Белоусова от августа 2025 года. В соответствии с этим решением делегация российских вооруженных сил отправилась в Китай для участия в учениях на объектах Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В учениях принимали участие как минимум четыре российских и китайских генерала.

Один из европейских чиновников заявил агентству Reuters, что эти учения носили стратегический характер, поскольку в их программу был включен трехнедельный семинар, посвященный радиологической, химической и биологической защите, который состоялся в ноябре на военном объекте в Пекине.

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В отчетах, с которыми ознакомилось агентство Reuters, содержатся описания и фотографии того, как китайский инструктор обучал российских военных у макета ядерного реактора, а также рассказывал о "химической разведке", "радиационной разведке" и защите вентиляционных систем от загрязнения.

Кто принимал участие

Также в российских отчетах, с которыми ознакомилось Reuters, описаны сильные и слабые стороны военной подготовки в Китае. Например, высоко оценивались уровень оснащения, использование тренажеров и высокий уровень теоретических знаний инструкторов, но отмечалось отсутствие боевого опыта в КНР.

Согласно документам, российскую делегацию возглавлял заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Рустам Мурадов.

Кроме того, китайский генерал-майор Ли Цзиньсунь, председатель Военной академии радиационной, химической и биологической обороны НВАК, принял участие в открытии одного из курсов. Согласно списку, российский генерал-майор Виталий Герасимов принял участие в курсе в китайском городе Бэнбу.

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Сотрудничество Китая и РФ

19 мая агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что вооруженные силы Китая в конце 2025 года тайно обучили на своей территории около 200 российских военнослужащих, некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украину.

Подготовку бойцов, как утверждает агентство, организовывали на китайских военных объектах в Пекине и городе Нанкине.

Позже представитель МИД КНР в ответ на запрос "Укрінформа" назвал это "попыткой переложить вину", а сами обвинения опроверг.

Китай публично подчеркивает свой нейтралитет в отношении войны России против Украины и называет эту войну "кризисом".

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