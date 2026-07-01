Міністр оборони РФ Бєлоусов особисто схвалив таємні навчання російських солдатів у Китаї, - Reuters

Очільник міноборони РФ Андрій Бєлоусов особисто своїм наказом схвалив таємні військові навчання російських військовослужбовців у Китаї у 2025 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters із посиланням на двох європейських чиновників та російські документи, що стосуються цих навчань.

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Деталі навчань РФ у Китаї

За даними видання, засекречений російський документ прямо містить посилання на внутрішній наказ Бєлоусова від серпня 2025 року. Відповідно до цього рішення, делегація російських збройних сил вирушила до Китаю для участі в навчаннях на об'єктах Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). У навчаннях брали участь щонайменше чотири російські та китайські генерали.

Один із європейських чиновників заявив для Reuters, що ці навчання були стратегічними, адже в їх програму включили тритижневий семінар, присвячений радіологічному, хімічному та біологічному захисту, який відбувся в листопаді на військовому об’єкті в Пекіні.

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У звітах, які бачив Reuters, є описи й фотографії того, як китайський інструктор навчав російських військових біля макета ядерного реактора, а також розповідав про "хімічну розвідку", "радіаційну розвідку" та захист вентиляційних систем від забруднення.

Хто брав участь

Також у російських звітах, з якими ознайомилося Reuters, описані сильні та слабкі сторони військової підготовки в Китаї. Наприклад, високо оцінювалися рівень оснащення, використання тренажерів та високий рівень теоретичних знань інструкторів, але наголошувалося на відсутності бойового досвіду в КНР.

Згідно з документами, російську делегацію очолював заступник головнокомандувача Сухопутних військ РФ генерал-полковник Рустам Мурадов.

Крім того, китайський генерал-майор Лі Цзіньсунь, голова Військової академії радіаційної, хімічної та біологічної оборони НВАК, взяв участь у відкритті одного з курсів. Згідно зі списком, російський генерал-майор Віталій Герасимов взяв участь у курсі в китайському місті Бенбу.

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Співпраця Китаю та РФ

19 травня Reuters із посиланням на власні джерела повідомляв, що збройні сили Китаю таємно навчили на своїй території близько 200 російських військовослужбовців наприкінці 2025 року, деякі з яких згодом повернулися воювати в Україні.

Підготовку бійців, як стверджує агентство, організовували на китайських військових об'єктах у Пекіні та місті Нанкін.

Пізніше речник МЗС КНР на запит "Укрінформу" назвав це "спробою перекласти провину", а самі звинувачення, а самі закиди заперечив.

Китай публічно наголошує на власному нейтралітеті щодо війни Росії проти України та називає цю війну "кризою".

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