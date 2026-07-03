Украина и Германия обсуждают механизмы возвращения мужчин мобилизационного возраста, - посол Макеев
В рамках совместной рабочей группы Украина и Германия обсуждают механизмы возвращения украинцев мобилизационного возраста, незаконно выехавших за границу.
Об этом в интервью "Укринформу" заявил посол Украины Алексей Макеев, передает "Цензор.НЕТ".
Что известно?
По словам дипломата, работа по координации возвращения украинцев состоит из двух составляющих.
"Первая - это Unity Hub, то есть работа нашего государства с украинской общиной, когда мы разъясняем, какие существуют возможности. Вторая - понять, каким образом мы можем содействовать возвращению совместно с немцами. Поэтому между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, в рамках которой осуществляется обмен информацией", - отметил он.
Украине важно понимать структуру украинской диаспоры в Германии, считает Макеев.
"Мы должны знать нашу аудиторию. Сегодня около 1 миллиона 300 тысяч украинцев находятся в Германии. Мы видим, что существенно увеличивается доля тех, кто уже работает, кто не только получает помощь, но и платит социальные взносы. Это еще не такие показатели, как в Польше, но большая часть украинцев уже интегрировалась", - сказал посол.
В то же время он подчеркнул, что Киев и Берлин заинтересованы в сохранении связей этих людей с Украиной.
"Это в наших интересах и в интересах Германии - сделать так, чтобы на профессионально подготовленных украинцев можно было рассчитывать во время восстановления Украины. Это наш общий интерес", - добавил посол.
Возвращение мужчин призывного возраста
Комментируя вопрос о возвращении мужчин мобилизационного возраста, незаконно покинувших Украину, дипломат подтвердил, что соответствующие механизмы уже прорабатываются.
"Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы этой рабочей группы", - заявил Макеев.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев, однако не предоставлять её мужчинам призывного возраста
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