Украина и Германия обсуждают механизмы возвращения мужчин мобилизационного возраста, - посол Макеев

В рамках совместной рабочей группы Украина и Германия обсуждают механизмы возвращения украинцев мобилизационного возраста, незаконно выехавших за границу.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил посол Украины Алексей Макеев, передает "Цензор.НЕТ".

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Что известно?

По словам дипломата, работа по координации возвращения украинцев состоит из двух составляющих.

"Первая - это Unity Hub, то есть работа нашего государства с украинской общиной, когда мы разъясняем, какие существуют возможности. Вторая - понять, каким образом мы можем содействовать возвращению совместно с немцами. Поэтому между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, в рамках которой осуществляется обмен информацией", - отметил он.

Украине важно понимать структуру украинской диаспоры в Германии, считает Макеев.

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"Мы должны знать нашу аудиторию. Сегодня около 1 миллиона 300 тысяч украинцев находятся в Германии. Мы видим, что существенно увеличивается доля тех, кто уже работает, кто не только получает помощь, но и платит социальные взносы. Это еще не такие показатели, как в Польше, но большая часть украинцев уже интегрировалась", - сказал посол.

В то же время он подчеркнул, что Киев и Берлин заинтересованы в сохранении связей этих людей с Украиной.

"Это в наших интересах и в интересах Германии - сделать так, чтобы на профессионально подготовленных украинцев можно было рассчитывать во время восстановления Украины. Это наш общий интерес", - добавил посол.

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Возвращение мужчин призывного возраста

Комментируя вопрос о возвращении мужчин мобилизационного возраста, незаконно покинувших Украину, дипломат подтвердил, что соответствующие механизмы уже прорабатываются.

"Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы этой рабочей группы", - заявил Макеев.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев, однако не предоставлять её мужчинам призывного возраста

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