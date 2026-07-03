Україна та Німеччина обговорюють механізми повернення чоловіків мобілізаційного віку, - посол Макеєв

В рамках спільної робочої групи Україна та Німеччина обговорюють механізми повернення українців мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України Олексій Макеєв, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами дипломата, робота з координації повернення українців має дві складові.

"Перша – це Unity Hub, тобто робота нашої держави з українською громадою, коли ми роз'яснюємо, які існують можливості. Друга – зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією", - зазначив він.

Україні важливо розуміти структуру української громади в Німеччині, вважає Макеєв.

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"Ми маємо знати нашу аудиторію. Сьогодні близько 1 мільйона 300 тисяч українців перебувають у Німеччині. Ми бачимо, що суттєво збільшується частка тих, хто вже працює, хто не лише отримує допомогу, а й сплачує соціальні внески. Це ще не такі показники, як у Польщі, але велика частина українців уже інтегрувалася", - сказав посол.

Водночас він наголосив, що Київ і Берлін зацікавлені у збереженні зв'язку цих людей з Україною.

"Це в наших інтересах і в інтересах Німеччини – зробити так, щоб на фахово підготовлених українців можна було розраховувати під час відбудови України. Це наш спільний інтерес", - додав посол.

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Повернення чоловіків мобілізаційного віку

Коментуючи питання повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно залишили Україну, дипломат підтвердив, що відповідні механізми вже опрацьовуються.

"Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в рамках роботи цієї робочої групи", - заявив Макеєв.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, проте не надавати його чоловікам призовного віку

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