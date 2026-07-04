МИД Германии вызвал посла Китая из-за учений военных РФ

Германия провела экстренные переговоры с китайским послом в связи с сообщениями о том, что Китай обучает российских военных.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел, подтвердив информацию издания Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Что известно

Как отмечается, это произошло через два дня после того, как Reuters сообщило, что Китай тайно обучал российских военных в прошлом году после личного одобрения министра обороны РФ.

Сообщается, что в пятницу не удалось связаться с посольством Китая для получения комментариев, но ранее оно называло эти обвинения необоснованными.

"Все, что позволяет РФ продолжать свою агрессивную войну против Украины, также угрожает нашей безопасности. Следовательно, решительная и растущая поддержка Китаем жестокой агрессивной войны РФ напрямую влияет на нашу безопасность", — заявил источник в МИД Германии.

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Сотрудничество Китая и РФ

19 мая Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что вооруженные силы Китая тайно обучили на своей территории около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года, некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украине.

Подготовку бойцов, как утверждает агентство, организовывали на китайских военных объектах в Пекине и Нанкине.

Позже представитель МИД КНР в ответ на запрос "Укринформа" назвал это "попыткой переложить вину", а сами обвинения опроверг.

Китай публично подчеркивает свой нейтралитет в отношении войны России против Украины и называет эту войну "кризисом".

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