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Новости Китай отверг обвинения в поддержке войны Сотрудничество Китая и РФ Отношения РФ и Китая
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МИД Германии вызвал посла Китая из-за учений военных РФ

Германия вызвала посла Китая из-за учений российских военных

Германия провела экстренные переговоры с китайским послом в связи с сообщениями о том, что Китай обучает российских военных.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел, подтвердив информацию издания Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Что известно

Как отмечается, это произошло через два дня после того, как Reuters сообщило, что Китай тайно обучал российских военных в прошлом году после личного одобрения министра обороны РФ.

Сообщается, что в пятницу не удалось связаться с посольством Китая для получения комментариев, но ранее оно называло эти обвинения необоснованными.

"Все, что позволяет РФ продолжать свою агрессивную войну против Украины, также угрожает нашей безопасности. Следовательно, решительная и растущая поддержка Китаем жестокой агрессивной войны РФ напрямую влияет на нашу безопасность", — заявил источник в МИД Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЕС есть доказательства, что Китай обучал сотни российских солдат для войны против Украины

Сотрудничество Китая и РФ

  • 19 мая Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что вооруженные силы Китая тайно обучили на своей территории около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года, некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украине.
  • Подготовку бойцов, как утверждает агентство, организовывали на китайских военных объектах в Пекине и Нанкине.
  • Позже представитель МИД КНР в ответ на запрос "Укринформа" назвал это "попыткой переложить вину", а сами обвинения опроверг.

Китай публично подчеркивает свой нейтралитет в отношении войны России против Украины и называет эту войну "кризисом".

Читайте: Рютте о подготовке военных РФ в Китае: Мы не наивны, следим за всем

Автор: 

Германия (7589) Китай (3403) посол (1825)
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Топ комментарии
+3
Косоокі тварюки.
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04.07.2026 21:27 Ответить
+2
Сумнівів немає, що як кінцевий бенефіціар цієї війни, Китай бажає її продовження і допомагає кацапам. ЄС давно міг би погрожувати Китаю закриттям своїх ринків, так вони знову соплі жують замість того, щоб діяти!
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04.07.2026 21:25 Ответить
+1
Те, що вироблено в Китаї, є китайським, а не європейським, навіть якщо це їх бренд. Європейці як завжди хотять зекономити - ведуться на дешеві сировину і робочу силу диктатур, а потім їм це боком вилазить!
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04.07.2026 21:40 Ответить

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