МИД Германии вызвал посла Китая из-за учений военных РФ
Германия провела экстренные переговоры с китайским послом в связи с сообщениями о том, что Китай обучает российских военных.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел, подтвердив информацию издания Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Что известно
Как отмечается, это произошло через два дня после того, как Reuters сообщило, что Китай тайно обучал российских военных в прошлом году после личного одобрения министра обороны РФ.
Сообщается, что в пятницу не удалось связаться с посольством Китая для получения комментариев, но ранее оно называло эти обвинения необоснованными.
"Все, что позволяет РФ продолжать свою агрессивную войну против Украины, также угрожает нашей безопасности. Следовательно, решительная и растущая поддержка Китаем жестокой агрессивной войны РФ напрямую влияет на нашу безопасность", — заявил источник в МИД Германии.
Сотрудничество Китая и РФ
- 19 мая Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что вооруженные силы Китая тайно обучили на своей территории около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года, некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украине.
- Подготовку бойцов, как утверждает агентство, организовывали на китайских военных объектах в Пекине и Нанкине.
- Позже представитель МИД КНР в ответ на запрос "Укринформа" назвал это "попыткой переложить вину", а сами обвинения опроверг.
Китай публично подчеркивает свой нейтралитет в отношении войны России против Украины и называет эту войну "кризисом".
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