МЗС Німеччини викликало посла Китаю через навчання військових РФ

Німеччина провела термінові переговори з китайським послом щодо повідомлень про те, що Китай навчає російських військових.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ, підтверджуючи повідомлення видання Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Що відомо

Як зазначається, це сталося через два дні після того, як Reuters повідомило, що Китай таємно навчав російських військових минулого року після особистого схвалення міністра оборони РФ.

Повідомляється, що з посольством Китаю не вдалося зв'язатися для отримання коментарів у п'ятницю, але раніше воно називало ці звинувачення необґрунтованими.

"Усе, що дозволяє РФ продовжувати свою агресивну війну проти України, також загрожує нашій безпеці. Отже, рішуча та зростаюча підтримка Китаєм жорстокої агресивної війни РФ безпосередньо впливає на нашу безпеку", – заявило джерело в МЗС Німеччини.

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Співпраця Китаю та РФ

19 травня Reuters із посиланням на власні джерела повідомляв, що збройні сили Китаю таємно навчили на своїй території близько 200 російських військовослужбовців наприкінці 2025 року, деякі з яких згодом повернулися воювати в Україні.

Підготовку бійців, як стверджує агентство, організовували на китайських військових об'єктах у Пекіні та місті Нанкін.

Пізніше речник МЗС КНР на запит "Укрінформу" назвав це "спробою перекласти провину", а самі звинувачення заперечив.

Китай публічно наголошує на власному нейтралітеті щодо війни Росії проти України та називає цю війну "кризою".

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