Китай и РФ проведут совместные военно-морские учения в Желтом море и будут патрулировать Тихий океан
В июле Китай и Россия проведут совместные военно-морские маневры в акватории Желтого моря, после чего их флоты отправятся на совместное патрулирование в Тихом океане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Китая.
Что известно об учениях?
Как отмечает издание, вминистерстве сообщили, что учения пройдут в акватории Желтого моря и воздушном пространстве вблизи китайского города Циндао.По завершении маневров военно-морские силы Китая и России проведут совместное патрулирование в акватории Тихого океана.
Учения "Морское взаимодействие – 2026" запланированы в рамках ежегодной программы военного сотрудничества между двумя государствами.
В Минобороны Китая подчеркнули, что целью этих мероприятий является отработка реагирования на вызовы в сфере безопасности, а также поддержание мира и стабильности в регионе.
В то же время в ведомстве не уточнили ни даты проведения учений, ни количество военнослужащих, кораблей или другой техники, которые будут в них участвовать.
Сотрудничество Китая и РФ
- 19 мая Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что вооруженные силы Китая тайно обучили на своей территории около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года, некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украине.
- Подготовку бойцов, как утверждает агентство, организовывали на китайских военных объектах в Пекине и Нанкине.
- Позже представитель МИД КНР в ответ на запрос "Укринформа" назвал это "попыткой переложить вину", а сами обвинения опроверг.
Китай публично подчеркивает свой нейтралитет в отношении войны России против Украины и называет эту войну "кризисом".
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