Китай и РФ проведут совместные военно-морские учения в Желтом море и будут патрулировать Тихий океан

В июле Китай и Россия проведут совместные военно-морские маневры в акватории Желтого моря, после чего их флоты отправятся на совместное патрулирование в Тихом океане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Китая.

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Что известно об учениях?

Как отмечает издание, вминистерстве сообщили, что учения пройдут в акватории Желтого моря и воздушном пространстве вблизи китайского города Циндао.По завершении маневров военно-морские силы Китая и России проведут совместное патрулирование в акватории Тихого океана.

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Учения "Морское взаимодействие – 2026" запланированы в рамках ежегодной программы военного сотрудничества между двумя государствами.

В Минобороны Китая подчеркнули, что целью этих мероприятий является отработка реагирования на вызовы в сфере безопасности, а также поддержание мира и стабильности в регионе.

В то же время в ведомстве не уточнили ни даты проведения учений, ни количество военнослужащих, кораблей или другой техники, которые будут в них участвовать.

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Сотрудничество Китая и РФ

19 мая Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что вооруженные силы Китая тайно обучили на своей территории около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года, некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украине.

Подготовку бойцов, как утверждает агентство, организовывали на китайских военных объектах в Пекине и Нанкине.

Позже представитель МИД КНР в ответ на запрос "Укринформа" назвал это "попыткой переложить вину", а сами обвинения опроверг.

Китай публично подчеркивает свой нейтралитет в отношении войны России против Украины и называет эту войну "кризисом".

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