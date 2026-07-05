Китай і РФ проведуть спільні військово-морські навчання в Жовтому морі та патрулюватимуть Тихий океан

У липні Китай і Росія проведуть спільні військово-морські маневри в акваторії Жовтого моря, після чого їхні флоти вирушать на спільне патрулювання в Тихому океані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства національної оборони Китаю.

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Що про навчання відомо?

Як зазначає видання, у міністерстві повідомили, що навчання відбудуться в акваторії Жовтого моря та повітряному просторі поблизу китайського міста Циндао. Після завершення маневрів військово-морські сили Китаю та Росії проведуть спільне патрулювання в акваторії Тихого океану.

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Навчання "Морська взаємодія – 2026" заплановані в межах щорічної програми військового співробітництва між двома державами.

У Міноборони Китаю наголосили, що метою цих заходів є відпрацювання реагування на безпекові виклики, а також підтримка миру й стабільності в регіоні.

Водночас у відомстві не уточнили ані дати проведення навчань, ані кількість військовослужбовців, кораблів чи іншої техніки, які братимуть у них участь.

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Співпраця Китаю та РФ

19 травня Reuters із посиланням на власні джерела повідомляв, що збройні сили Китаю таємно навчили на своїй території близько 200 російських військовослужбовців наприкінці 2025 року, деякі з яких згодом повернулися воювати в Україні.

Підготовку бійців, як стверджує агентство, організовували на китайських військових об'єктах у Пекіні та місті Нанкін.

Пізніше речник МЗС КНР на запит "Укрінформу" назвав це "спробою перекласти провину", а самі звинувачення заперечив.

Китай публічно наголошує на власному нейтралітеті щодо війни Росії проти України та називає цю війну "кризою".

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