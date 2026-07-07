255 боев за сутки на фронте: враг сильнее всего давит на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 6 июля 2026 года, на фронте было зафиксировано 255 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 71 ракету, совершил 95 авиационных ударов, сбросив 267 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 9556 дронов-камикадзе и осуществил 3110 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 26 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и восемь пунктов управления БПЛА противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1200 человек. Также уничтожено девять танков, пять боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, пять средств ПВО, 37 ракет, 15 наземных робототехнических комплексов, 2139 беспилотных летательных аппаратов, 399 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники противника.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло десять боевых столкновений с противником, агрессор совершил 45 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Старицы и в сторону населенных пунктов Волоховка, Избицкое, Чайковка.

На Купянском направлении враг совершил одну атаку в направлении Радьковки.

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Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении противник 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Ямполя, Надии, Новоселовки, Дерилово и в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Чернещина, Дробышево, Лиман, Озерное, Диброва.

На Славянском направлении противник 24 раза проводил штурмы в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, а также в районе Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении наступательных действий российских захватчиков не зафиксировано.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 34 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, а также в сторону Степановки, Торецкого, Кучерова Яра, Долгой Балки, Новопавловки и Вольного.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия и в направлении населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Васильевка, Новопавловка, Сергеевка и Новоподогородное", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении враг пять раз наносил удары в районах Александрограда, Сичневого, Тернового и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 14 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка, Цветково и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.