255 боїв за добу на фронті: ворог найбільше тисне на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 6 липня 2026 року, на фронті було зафіксовано 255 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 71 ракету, здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9556 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 26 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та вісім пунктів управління БпЛА противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1200 осіб. Також знешкоджено дев’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, п’ять засобів ППО, 37 ракет, 15 наземних робототехнічних комплексів, 2139 безпілотних літальних апаратів, 399 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень з противником, агресор здійснив 45 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Стариці та у бік населених пунктів Волохівка, Ізбицьке, Чайківка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Радьківки.

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Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах Ямполя, Надії, Новоселівки, Дерилового та у бік населених пунктів Борова, Ставки, Чернещина, Дробишеве, Лиман, Озерне, Діброва.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 24 рази, у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій російських загарбників не зафіксовано.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 34 атаки, у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Степанівки, Торецького, Кучерового Яру, Довгої Балки, Новопавлівки й Вільного.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Василівка, Новопавлівка, Сергіївка й Новопідгородне", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах Олександрограда, Січневого, Тернового та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 14 атак у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Цвіткове та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук’янівського та в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.