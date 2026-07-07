Глава Канцелярии президента Польши Богуцкий о внесении в "Миротворец": "Я не враг Украины, а враг бандеризма"
Общественная организация "Миротворец" внесла в свою базу данных главу Канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, обвинив его в антиукраинской пропаганде, манипуляциях и посягательстве на суверенитет Украины в связи с использованием термина "Восточная Малопольша" в отношении западных областей. Чиновник отреагировал на это.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция Богуцкого
Богуцкий заявил, что и впредь будет делать то, что "хорошо и правильно", и поддерживать людей, "которые страдают в Украине от "русских орд", реализующих неоимпериалистическую политику Путина.
"В то же время я и впредь буду называть украинских шовинистов из УПА и ОУН преступниками, совершившими зверское геноцидное убийство мирного населения: детей, женщин и пожилых людей на Волыни и в Восточной Малопольше. Эти земли сегодня являются неотъемлемой частью Украины. Никогда также не приму культ этих преступников и не буду называть их "героями", но буду, как все цивилизованные люди, требовать достойного захоронения жертв бандеровщины: наших соотечественников и людей других национальностей", — написал он.
Польский чиновник напомнил украинской стороне о своих реальных заслугах перед беженцами, отметив, что на посту воеводы Западной Померании лично курировал и координировал логистику помощи украинцам.
"Поэтому я не враг Украины. Однако я враг бандеризма, исторической лжи и попыток замалчивать жертв украинского шовинизма, лежащих в братских могилах. Я также враг путинской России. Однако, чтобы понять это, некоторым в Украине пришлось бы столкнуться с исторической правдой и правдой современных событий и излечиться от антиполонизма", — добавил Богуцкий.
Что этому предшествовало?
- Главу Канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу центра "Миротворец" после его высказываний о западных регионах Украины, которые расценили как посягательство на территориальную целостность государства.
- Основанием для внесения Богуцкого в базу стали его слова во время выступления в Сейме Польши, где, говоря о Волынской трагедии, он назвал западные области Украины "Восточной Малопольшей".
- Эта формулировка вызвала резонанс, поскольку её используют отдельные польские круги, которые связывают современные территории западной Украины с историческими польскими землями. В Украине подобные заявления воспринимаются как неприемлемые и способные поставить под сомнение международно признанную территориальную целостность государства.
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