Голова Канцелярії президента Польщі Богуцький про внесення до "Миротворця": "Я не ворог України, а ворог бандеризму"
Громадська організація "Миротворець" внесла до своєї бази даних керівника Канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького, звинувативши його в антиукраїнській пропаганді, маніпуляціях та посяганні на суверенітет України через використання терміну "Східна Малопольща" щодо західних областей. Посадовець відреагував.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Позиція Богуцького
Богуцький заявив, що й надалі робитиме те, що "добре й правильно" і підтримуватиме людей, "які страждають в Україні від "русскіх орд", що реалізують неоімперіалістичну політику Путіна.
"Водночас я й надалі називатиму українських шовіністів з УПА та ОУН злочинцями, які вчинили звіряче геноцидне вбивство цивільного населення: дітей, жінок та літніх людей на Волині та в Східній Малопольщі. Ці землі сьогодні є невіддільною частиною України. Ніколи також не прийму культу цих злочинців і не називатиму їх "героями", але буду, як усі цивілізовані люди, вимагати гідного поховання жертв бандерівщини: наших співвітчизників і людей інших національностей", - написав він.
Польський посадовець нагадав українській стороні про свої реальні заслуги перед біженцями, зазначивши, що на посаді воєводи Західної Померанії особисто курирував та координував логістику допомоги українцям.
"Тому я не ворог України. Однак я ворог бандеризму, історичної брехні та спроб замовчувати жертв українського шовінізму, що лежать у братських могилах. Я також ворог путінській Росії. Однак, щоб зрозуміти це, декому в Україні довелося б стикнутися з історичною правдою та правдою сучасних подій і вилікуватися від антиполонізму", — додав Богуцький.
Що передувало?
- Голову Канцелярії президента Польщі Збіґнєва Богуцького внесли до бази центру "Миротворець" після його висловлювань про західні регіони України, які розцінили як посягання на територіальну цілісність держави.
- Підставою для внесення Богуцького до бази стали його слова під час виступу в Сеймі Польщі, де, говорячи про Волинську трагедію, він назвав західні області України "Східною Малопольщею".
- Це формулювання викликало резонанс, оскільки його використовують окремі польські середовища, які пов'язують сучасні території західної України з історичними польськими землями. В Україні подібні заяви сприймають як неприйнятні та такі, що можуть ставити під сумнів міжнародно визнану територіальну цілісність держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль