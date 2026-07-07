Голова Канцелярії президента Польщі Богуцький про внесення до "Миротворця": "Я не ворог України, а ворог бандеризму"

Громадська організація "Миротворець" внесла до своєї бази даних керівника Канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького, звинувативши його в антиукраїнській пропаганді, маніпуляціях та посяганні на суверенітет України через використання терміну "Східна Малопольща" щодо західних областей. Посадовець відреагував.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Богуцького

Богуцький заявив, що й надалі робитиме те, що "добре й правильно" і підтримуватиме людей, "які страждають в Україні від "русскіх орд", що реалізують неоімперіалістичну політику Путіна.

"Водночас я й надалі називатиму українських шовіністів з УПА та ОУН злочинцями, які вчинили звіряче геноцидне вбивство цивільного населення: дітей, жінок та літніх людей на Волині та в Східній Малопольщі. Ці землі сьогодні є невіддільною частиною України. Ніколи також не прийму культу цих злочинців і не називатиму їх "героями", але буду, як усі цивілізовані люди, вимагати гідного поховання жертв бандерівщини: наших співвітчизників і людей інших національностей", - написав він.

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Польський посадовець нагадав українській стороні про свої реальні заслуги перед біженцями, зазначивши, що на посаді воєводи Західної Померанії особисто курирував та координував логістику допомоги українцям.

"Тому я не ворог України. Однак я ворог бандеризму, історичної брехні та спроб замовчувати жертв українського шовінізму, що лежать у братських могилах. Я також ворог путінській Росії. Однак, щоб зрозуміти це, декому в Україні довелося б стикнутися з історичною правдою та правдою сучасних подій і вилікуватися від антиполонізму", — додав Богуцький.

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Що передувало?

Голову Канцелярії президента Польщі Збіґнєва Богуцького внесли до бази центру "Миротворець" після його висловлювань про західні регіони України, які розцінили як посягання на територіальну цілісність держави.

Підставою для внесення Богуцького до бази стали його слова під час виступу в Сеймі Польщі, де, говорячи про Волинську трагедію, він назвав західні області України "Східною Малопольщею".

Це формулювання викликало резонанс, оскільки його використовують окремі польські середовища, які пов'язують сучасні території західної України з історичними польськими землями. В Україні подібні заяви сприймають як неприйнятні та такі, що можуть ставити під сумнів міжнародно визнану територіальну цілісність держави.

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