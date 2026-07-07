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Новини Антиукраїнські заяви у Польщі Відносини України та Польщі
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Голова Канцелярії президента Польщі Богуцький про внесення до "Миротворця": "Я не ворог України, а ворог бандеризму"

Глава канцелярії президента Польщі Збіґнєв Богуцький

Громадська організація "Миротворець" внесла до своєї бази даних керівника Канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького, звинувативши його в антиукраїнській пропаганді, маніпуляціях та посяганні на суверенітет України через використання терміну "Східна Малопольща" щодо західних областей. Посадовець відреагував.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Богуцького

Богуцький заявив, що й надалі робитиме те, що "добре й правильно" і підтримуватиме людей, "які страждають в Україні від "русскіх орд", що реалізують неоімперіалістичну політику Путіна.

"Водночас я й надалі називатиму українських шовіністів з УПА та ОУН злочинцями, які вчинили звіряче геноцидне вбивство цивільного населення: дітей, жінок та літніх людей на Волині та в Східній Малопольщі. Ці землі сьогодні є невіддільною частиною України. Ніколи також не прийму культу цих злочинців і не називатиму їх "героями", але буду, як усі цивілізовані люди, вимагати гідного поховання жертв бандерівщини: наших співвітчизників і людей інших національностей", - написав він.

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Польський посадовець нагадав українській стороні про свої реальні заслуги перед біженцями, зазначивши, що на посаді воєводи Західної Померанії особисто курирував та координував логістику допомоги українцям.

"Тому я не ворог України. Однак я ворог бандеризму, історичної брехні та спроб замовчувати жертв українського шовінізму, що лежать у братських могилах. Я також ворог путінській Росії. Однак, щоб зрозуміти це, декому в Україні довелося б стикнутися з історичною правдою та правдою сучасних подій і вилікуватися від антиполонізму", — додав Богуцький.

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Що передувало?

  • Голову Канцелярії президента Польщі Збіґнєва Богуцького внесли до бази центру "Миротворець" після його висловлювань про західні регіони України, які розцінили як посягання на територіальну цілісність держави.
  • Підставою для внесення Богуцького до бази стали його слова під час виступу в Сеймі Польщі, де, говорячи про Волинську трагедію, він назвав західні області України "Східною Малопольщею". 
  • Це формулювання викликало резонанс, оскільки його використовують окремі польські середовища, які пов'язують сучасні території західної України з історичними польськими землями. В Україні подібні заяви сприймають як неприйнятні та такі, що можуть ставити під сумнів міжнародно визнану територіальну цілісність держави.

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Автор: 

Польща (9545) пропаганда (2949) Навроцький Кароль (198)
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Топ коментарі
+9
Дебіл, не існує бандеризму, є Україна!
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07.07.2026 16:16 Відповісти
+9
Ви, поляки сотні років намагалися поневолити та знищити українців та Україну, а як раз отримали по зубах, то зразу стали "жертвою", сотні років знущань над нами не пам'ятаєте, а з короткого відрізку історії зробли проблему!
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07.07.2026 16:22 Відповісти
+8
"малопольща" - це проти Бандери? чи за Україну?
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07.07.2026 16:20 Відповісти

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