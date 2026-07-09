Гранатометы 1980-х годов вместо новых: СБУ расследует закупку для ВСУ на 637 млн грн

СБУ и Офис Генерального прокурора провели серию обысков по делу о закупке для ВСУ одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 637 млн грн. По данным следствия, армии пытались поставить гранатометы 1980-х годов производства под видом нового оружия, а ущерб государству оценивается в 318,5 млн грн.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора раскрыла закупку для Сил обороны одноразовых противотанковых гранатометов ненадлежащего качества по завышенной стоимости.

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В свою очередь компания "Украинская бронетехника" отмечает, что следователями абсолютно не учитывается факт того, что указанные гранатометы поставлялись непосредственно от завода-производителя, который вообще следователями не привлекается к решению вопроса оценки качества или состояния поставленных гранатометов. Также сотрудники СБУ фактически фальсифицируют информацию о гранатометах и ​​организуют "карманные" экспертизы, чтобы доказать якобы "бракованность" гранатометов.

В воинскую часть поставили устаревшие гранатометы

Как сообщают в СБУ, речь идет о контракте ГП "Агентство оборонных закупок" с частной компанией на поставку 6 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-75М. Общая сумма договора составила 637 млн грн.



Согласно документам, поставщик должен был передать новое вооружение 2024–2026 годов выпуска.



Однако еще до заключения контракта Командование сил логистики ВСУ предупреждало государственного закупщика, что этот тип оружия малоэффективен, и предлагало рассмотреть другие образцы. Несмотря на это, договор был заключен, а поставщик получил аванс в размере 318,5 млн грн.



В мае 2026 года первая партия — 3024 гранатомета — поступила в арсенал одной из воинских частей Командования сил логистики ВСУ. Учитывая предварительную информацию о ненадлежащем качестве товара, принимающая сторона не приняла его и оставила лишь на временное хранение.



Впоследствии следствие установило: фактически в воинскую часть поставили не новое современное вооружение, а гранатометы 1980-х годов выпуска.



В ходе осмотра были обнаружены признаки перемаркировки. Под внешними этикетками находились старые маркировки на чешском языке, а на отдельных частях изделий — следы значительного окисления. После снятия новых этикеток было установлено, что комплектующие элементы были изготовлены в 1986–1988 годах.



Согласно материалам дела, участники схемы пытались скрыть истинный год изготовления, техническое состояние и происхождение товара. Для этого они предоставляли поддельные документы и изменяли маркировку на изделиях, в частности номер партии и год изготовления.

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Ущерб государству составляет 318,5 млн грн аванса

Также следствие проверяет сговор между должностными лицами государственного закупщика и компанией-поставщиком, без которого эта закупка не могла бы быть реализована.



Ущерб государству составляет 318,5 млн грн в виде аванса, выплаченного за фактически не принятое вооружение.



По имеющимся данным, указанные гранатометы тот же иностранный поставщик пытался поставить Украине в 2022–2023 годах, но к тому времени, в связи с тем, что нашему государству пытались продать старое вооружение под видом нового, контракт был расторгнут. При этом тогда цена на гранатометы была в 9 раз ниже, чем по указанному контракту.



Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период).

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Проведено более десяти обысков

В офисах ГП "Агентство оборонных закупок" и компании-поставщика, а также по местам проживания причастных лиц проведено более десяти обысков.



В ходе проведения указанных следственных действий к ни одному лицу физическое насилие не применялось, обыски состоялись в рамках Уголовно-процессуального законодательства, замечаний от участников следственных действий не поступало. Об этом свидетельствуют протоколы обысков, а также видеозаписи проведенных следственных действий.



В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором.



Расследование продолжается.

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