Гранатомети 1980-х років замість нових: СБУ розслідує закупівлю для ЗСУ на 637 млн грн

СБУ та Офіс Генерального прокурора провели серію обшуків у справі щодо закупівлі для ЗСУ одноразових протитанкових гранатометів на 637 млн грн. За даними слідства, війську намагалися поставити гранатомети 1980-х років виробництва під виглядом нової зброї, а збитки державі оцінюють у 318,5 млн грн.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Служба безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрила закупівлю для Сил оборони одноразових протитанкових гранатометів неналежної якості за завищеною вартістю.

Своєю чергою компанія "Українська бронетехніка" зазначає, що слідчими абсолютно не враховується факт того, що зазначені гранатомети постачалися безпосередньо від заводу-виробника який взагалі слідчими не залучається до вирішення питання щодо оцінки якості чи стану поставлених гранатометів. Також співробітники СБУ фактично фальшують інформацію про гранатомети та організовують "карманні" експертизи щоби довести нібито "бракованість" гранатометів.

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До військової частини поставили застарілі гранатомети

Як зазначають у СБУ, йдеться про контракт ДП "Агенція оборонних закупівель" із приватною компанією на поставку 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М. Загальна сума договору становила 637 млн грн.



За документами, постачальник мав передати нове озброєння 2024–2026 років виробництва.



Однак ще до укладення контракту Командування сил логістики ЗСУ попереджало державного закупівельника, що цей тип зброї є малоефективним і пропонувало розглянути інші зразки. Попри це, договір було укладено, а постачальник отримав аванс у сумі 318,5 млн грн.



У травні 2026 року перша партія ‒ 3024 гранатомети ‒ надійшла до арсеналу однієї з військових частин Командування сил логістики ЗСУ. З огляду на попередню інформацію про неналежну якість товару, приймаюча сторона не прийняла його та залишила лише на тимчасове зберігання.



Надалі слідство встановило: фактично до військової частини поставили не нове сучасне озброєння, а гранатомети 1980-х років виготовлення.



Під час огляду виявлено ознаки перемаркування. Під зовнішніми етикетками були старі маркування чеською мовою, а на окремих частинах виробів сліди значного окислення. Після зняття нових етикеток встановлено, що комплектуючі елементи були виготовлені у 1986-1988 роках.



За матеріалами провадження, учасники схеми намагалися приховати справжній рік виготовлення, технічний стан і походження товару. Для цього подавали підроблені документи та змінювали маркування на виробах, зокрема номер партії і рік виготовлення.

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Збитки держави становлять 318,5 млн грн суми авансу

Також слідство перевіряє змову між посадовими особами державного закупівельника та компанією-постачальником, без якої ця закупівля не могла б бути реалізована.



Збитки держави становлять 318,5 млн грн суми авансу, сплаченого за фактично неприйняте озброєння.



За наявними даними, вказані гранатомети той же іноземний постачальник намагався поставити Україні у 2022-2023 роках, але на той час, у зв'язку із тим, що нашій державі намагалися продати старе озброєння під виглядом нового, контракт було розірвано. При цьому тоді ціна на гранатомети була у 9 разів менша, ніж за вказаним контрактом.



Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

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Проведено понад десять обшуків.

В офісах ДП "Агенція оборонних закупівель" та компанії-постачальника, а також за місцями проживання причетних осіб проведено понад десять обшуків.



Під час проведення вказаних слідчих дій до жодної особи фізичне насильство не застосовувалось, обшуки відбулися в межах Кримінального процесуального законодавства, зауважень від учасників слідчих дій не надходило. Про вказане свідчать протоколи обшуків, а також відеозаписи проведених слідчих дій.



Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.



Слідство триває.

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