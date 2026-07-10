Дроны Украины долетели до Сибири. Теперь в РФ нет ни одного НПЗ, до которого бы мы не долетели, — Зеленский
На этой неделе украинские дроны долетели до Сибири и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Омске. Это почти в 2,5 тысячи километров от Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, сообщаетЦензор.НЕТ.
Успешные удары Украины
"За эту неделю наши воины достигли важных результатов в нанесении ударов на большие расстояния по российским объектам, которые работают на эту войну. Украинские дроны долетели до Сибири и поразили НПЗ в Омске — почти в 2,5 тысячи километров от Украины. Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не дотянулось бы украинское оружие", — заявил он.
Также украинские ответные удары по российским объектам были нанесены по нефтяным объектам в Саратовской, Ростовской, Тверской, Ставропольской, Краснодарской областях, Татарстане и Башкортостане. Был поражен аэродром в Воронежской области, стратегическое предприятие в Твери. Также были задействованы дроны для ударов по объектам в Московском, Ленинградском и Брянском регионах.
"Наш план дальнобойных санкций против России выполняется четко. Спасибо всем задействованным подразделениям за меткость!" — добавил президент.
Что этому предшествовало?
- 6 июля в соцсетях сообщали об атаке БПЛА на российский Омск.
- В Силах обороны подтвердили поражение Омского нефтеперерабатывающего завода, расположенного на расстоянии почти 2 500 км от государственной границы Украины.
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