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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дроны Украины долетели до Сибири. Теперь в РФ нет ни одного НПЗ, до которого бы мы не долетели, — Зеленский

НПЗ в Омске

На этой неделе украинские дроны долетели до Сибири и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Омске. Это почти в 2,5 тысячи километров от Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, сообщаетЦензор.НЕТ.

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Успешные удары Украины

"За эту неделю наши воины достигли важных результатов в нанесении ударов на большие расстояния по российским объектам, которые работают на эту войну. Украинские дроны долетели до Сибири и поразили НПЗ в Омске — почти в 2,5 тысячи километров от Украины. Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не дотянулось бы украинское оружие", — заявил он.

Также украинские ответные удары по российским объектам были нанесены по нефтяным объектам в Саратовской, Ростовской, Тверской, Ставропольской, Краснодарской областях, Татарстане и Башкортостане. Был поражен аэродром в Воронежской области, стратегическое предприятие в Твери. Также были задействованы дроны для ударов по объектам в Московском, Ленинградском и Брянском регионах.

"Наш план дальнобойных санкций против России выполняется четко. Спасибо всем задействованным подразделениям за меткость!" — добавил президент.

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Что этому предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны вновь остановили работу Саратовского НПЗ "Роснефти", — Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (24782) НПЗ (595) Удары по РФ (1095)
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Топ комментарии
+8
буратінка, давай вже про здачу Півдня, про "двушку на мацкву", про друзів/кумів твоїх вороватих та зрадницьких, про "Династію" давай. А куди долетять українські дрони (на котрі ти навіть копійки не задонатив!), нам москалі будуть розповідати.
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10.07.2026 17:06 Ответить
+8
Навіщо це коментувати, якщо дрони долетіли до Сибіру не завдяки, а всупереч тобі Вова з плівок Міндіча.
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10.07.2026 17:16 Ответить
+6
Сподіваюсь, у справі "Мідас" теж не залишиться жодної непокараної сволоти.
Чекаємо на новину про такого собі "Тенора".
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10.07.2026 17:01 Ответить

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