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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дрони України долетіли до Сибіру. Тепер немає жодного НПЗ у РФ, до якого б ми не дістали, - Зеленський

НПЗ в Омську

Цього тижня українські дрони долетіли до Сибіру та уразили нафтопереробний завод в російському Омську. Це майже за 2,5 тисячі кілометрів від України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Успішні удари України

"За цей тиждень наші воїни досягли важливих результатів у застосуванні далекобійних санкцій по російських обʼєктах, які працюють на цю війну. Українські дрони долетіли до Сибіру та уразили НПЗ в Омську – майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя", –– заявив він.

Також українські відповіді на російські удари були по нафтових обʼєктах у Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані та Башкортостані. Був уражений аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Твері. Були й застосування дронів по обʼєктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах.

"Наш план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко. Дякую усім залученим підрозділам за влучність!" –– додав президент.

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дрони знову зупинили роботу Саратовського НПЗ "Роснефти", - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (28307) НПЗ (1097) Удари по РФ (1102)
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Топ коментарі
+4
Результат крім черг на заправках десь у Верхньожопинському районі?
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10.07.2026 17:04 Відповісти
+4
буратінка, давай вже про здачу Півдня, про "двушку на мацкву", про друзів/кумів твоїх вороватих та зрадницьких, про "Династію" давай. А куди долетять українські дрони (на котрі ти навіть копійки не задонатив!), нам москалі будуть розповідати.
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10.07.2026 17:06 Відповісти
+4
Навіщо це коментувати, якщо дрони долетіли до Сибіру не завдяки, а всупереч тобі Вова з плівок Міндіча.
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10.07.2026 17:16 Відповісти

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