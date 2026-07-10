Дрони України долетіли до Сибіру. Тепер немає жодного НПЗ у РФ, до якого б ми не дістали, - Зеленський
Цього тижня українські дрони долетіли до Сибіру та уразили нафтопереробний завод в російському Омську. Це майже за 2,5 тисячі кілометрів від України.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Успішні удари України
"За цей тиждень наші воїни досягли важливих результатів у застосуванні далекобійних санкцій по російських обʼєктах, які працюють на цю війну. Українські дрони долетіли до Сибіру та уразили НПЗ в Омську – майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя", –– заявив він.
Також українські відповіді на російські удари були по нафтових обʼєктах у Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані та Башкортостані. Був уражений аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Твері. Були й застосування дронів по обʼєктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах.
"Наш план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко. Дякую усім залученим підрозділам за влучність!" –– додав президент.
Що передувало?
- 6 липня у соцмережах повідомляли про атаку БпЛА на російський Омськ.
- У Силах оборони підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу, що знаходиться на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.
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