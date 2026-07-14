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Сметанин ушел в отставку с поста гендиректора "Укроборонпрома"
Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин покидает свой пост.
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня я завершаю работу на посту генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины.
Убежден, что главное достижение - это сильная, профессиональная команда как внутри общества, так и на предприятиях группы. Это руководители, конструкторы, инженеры, технологи, производственники, ветераны и все, кто ежедневно работает ради результата. Благодарю всех и каждого за это невероятное время и результаты каждого из вас, желаю еще больше драйва и новых достижений", - отметил он.
Что этому предшествовало?
- Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых - более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, еще 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.
- Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражен во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.
- "Укроборонпром" уволил руководителей двух госпредприятий
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+10 18c49ed2
показать весь комментарий14.07.2026 15:25 Ответить Ссылка
+7 Алла Новосад #194524
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+7 Fjall_Raven
показать весь комментарий14.07.2026 15:31 Ответить Ссылка
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