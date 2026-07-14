Сметанин ушел в отставку с поста гендиректора "Укроборонпрома"

Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин покидает свой пост.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня я завершаю работу на посту генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины.

Убежден, что главное достижение - это сильная, профессиональная команда как внутри общества, так и на предприятиях группы. Это руководители, конструкторы, инженеры, технологи, производственники, ветераны и все, кто ежедневно работает ради результата. Благодарю всех и каждого за это невероятное время и результаты каждого из вас, желаю еще больше драйва и новых достижений", - отметил он.

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Что этому предшествовало?

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых - более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, еще 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.

Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражен во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".

Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.

"Укроборонпром" уволил руководителей двух госпредприятий

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