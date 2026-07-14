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Новини Укроборонпром
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Сметанін пішов у відставку з посади гендиректора "Укроборонпрому"

Сметанін залишає посаду гендиректора Укроборонпрому

Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін залишає посаду.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні завершую роботу на посаді Генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України.

Переконаний, що головний здобуток — це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час та результати кожного з Вас, бажаю ще більше драйву й нових здобутків", - зазначив він.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок масованої російської атаки на Вишневе 6 липня було пошкоджено понад 200 об'єктів, серед яких більш як 100 житлових будинків і сім гуртожитків для залізничників. Тоді загинули дев'ятеро людей, ще 48 зазнали поранень, а без газопостачання залишилися близько 300 родин.
  • Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що об’єкт у Вишневому, який уразили під час російського удару 6 липня, був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що СБУ встановила конкретних керівників підприємств "Укроборонпрому", які розмістили склад боєприпасів у Вишневому.
  • "Укроборонпром" звільнив керівників двох держпідприємств

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Автор: 

відставка (1484) Укроборонпром (1704) Сметанін Герман (48)
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Топ коментарі
+8
Ай-вэй! Неужели это случилось? Да по этому "молодому дарованию" Зеленского давно тюрьма плачет. Ему там прогулы ставят.
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14.07.2026 15:25 Відповісти
+6
Перекладуть на інше ліжко.
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14.07.2026 15:29 Відповісти
+5
сметанін зібрав вершки з оборонпрому і пішов збивати їх собі на масло до свого ж білого, великого шматка хліба!
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14.07.2026 15:31 Відповісти

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