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Сметанін пішов у відставку з посади гендиректора "Укроборонпрому"
Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін залишає посаду.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні завершую роботу на посаді Генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України.
Переконаний, що головний здобуток — це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час та результати кожного з Вас, бажаю ще більше драйву й нових здобутків", - зазначив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок масованої російської атаки на Вишневе 6 липня було пошкоджено понад 200 об'єктів, серед яких більш як 100 житлових будинків і сім гуртожитків для залізничників. Тоді загинули дев'ятеро людей, ще 48 зазнали поранень, а без газопостачання залишилися близько 300 родин.
- Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що об’єкт у Вишневому, який уразили під час російського удару 6 липня, був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що СБУ встановила конкретних керівників підприємств "Укроборонпрому", які розмістили склад боєприпасів у Вишневому.
- "Укроборонпром" звільнив керівників двох держпідприємств
Топ коментарі
+8 18c49ed2
показати весь коментар14.07.2026 15:25 Відповісти Посилання
+6 Алла Новосад #194524
показати весь коментар14.07.2026 15:29 Відповісти Посилання
+5 Fjall_Raven
показати весь коментар14.07.2026 15:31 Відповісти Посилання
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