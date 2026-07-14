Сметанін пішов у відставку з посади гендиректора "Укроборонпрому"

Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін залишає посаду.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні завершую роботу на посаді Генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України.

Переконаний, що головний здобуток — це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час та результати кожного з Вас, бажаю ще більше драйву й нових здобутків", - зазначив він.

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Що передувало?

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок масованої російської атаки на Вишневе 6 липня було пошкоджено понад 200 об'єктів, серед яких більш як 100 житлових будинків і сім гуртожитків для залізничників. Тоді загинули дев'ятеро людей, ще 48 зазнали поранень, а без газопостачання залишилися близько 300 родин.

Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що об’єкт у Вишневому, який уразили під час російського удару 6 липня, був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".

Президент Володимир Зеленський заявив, що СБУ встановила конкретних керівників підприємств "Укроборонпрому", які розмістили склад боєприпасів у Вишневому.

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