253 боевых столкновения за сутки на фронте: самые ожесточенные бои велись на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 14 июля 2026 года, на фронте было зафиксировано 253 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Как отмечается, вчера противник нанес один ракетный удар с применением восьми ракет и 79 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 250 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 559 дронов-камикадзе и осуществили 3282 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 41 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор нанёс авиационный удар по району населенного пункта Товстодубово Сумской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четырнадцать районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и четыре вражеские радиолокационные станции.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1470 человек. Также уничтожено десять танков, шесть боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, пять реактивных систем залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, семь ракет, два наземных робототехнических комплекса, 2003 беспилотных летательных аппарата, один корабль, 445 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили два вражеских штурма. В то же время агрессор совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Вильчи, Старицы и Лимана, а также в направлениях Шевьяковки, Гранова и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районе Подолов, а также в направлении Шейковки.

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Обстановка на Востоке

Генштаб сообщает, что попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шестнадцать раз атаковали в районах Лимана, Дибровы и Озерного, а также в направлениях Новомихайловки, Новоселовки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил 26 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в направлениях Стародубовки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз наносили удары в районе Дибровы, а также в направлениях Никифоровки и Юрковки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано двадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки и Иванополья, а также в направлениях Ильиновки, Степановки и Русина Яра.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили сорок атак. Враг проявлял активность в районах Шахово, Новоалександровки, Родинского и Новосергиевки, а также осуществлял штурмы в направлениях Владимировки, Васильевки, Филии, Гришино, Молодецкого, Софиевки, Дорожного, Нового Шахово, Нового Донбасса, Шевченко, Мирного, Котлино и Удачного.

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Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении захватчики совершили шесть атак в направлениях населенных пунктов Рыбное, Вороное и Новониколаевка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 20 раз. Враг пытался продвинуться в районе Новоселовки, а также в направлениях Староукраинки, Доброполья, Воздвижевки, Горок, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Белогорья, Новоандреевки и Степового.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

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