253 боєзіткнення за добу на фронті: найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 14 липня 2026 року, на фронті було зафіксовано 253 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли

Як зазначається, вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет та 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 559 дронів-камікадзе та здійснили 3282 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 41 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдав авіаційного удару по району населеного пункту Товстодубове Сумської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотирнадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та чотири ворожі радіолокаційні станції.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1470 осіб. Також знешкоджено десять танків, шість бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, п'ять реактивних систем залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, сім ракет, два наземні робототехнічні комплекси, 2003 безпілотні літальні апарати, один корабель, 445 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили два ворожі штурми. Водночас агресор здійснив 88 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямках Шев'яківки, Гранова та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у районі Подолів, а також у напрямку Шийківки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни активізували інфільтрацію через "зеленку" та масово застосовують КАБи й дрони "Молнія" проти піхоти, - 3 АК

Обстановка на Сході

Генштаб інформує про спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шістнадцять разів атакували в районах Лимана, Діброви та Озерного, а також у напрямках Новомихайлівки, Новоселівки та Дробишева.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 26 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Стародубівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти п'ять разів атакували в районі Діброви, а також у напрямках Никифорівки та Юрківки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку зафіксовано двадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іванопілля, а також у напрямках Іллінівки, Степанівки та Русиного Яру.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили сорок атак. Ворог виявляв активність у районах Шахового, Новоолександрівки, Родинського та Новосергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Володимирівки, Василівки, Філії, Гришиного, Молодецького, Софіївки, Дорожнього, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Котлиного та Удачного.

Також читайте: Армія РФ через великі втрати перейшла до наступу малими групами, - ДШВ

Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку загарбники здійснили шість атак у напрямках населених пунктів Рибне, Вороне та Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 20 разів. Ворог намагався просунутися в районі Новоселівки, а також у напрямках Староукраїнки, Добропілля, Воздвижівки, Гірок, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Білогір'я, Новоандріївки та Степового.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Також читайте: Ініціатива у війні більше не на боці Росії, - Сікорський