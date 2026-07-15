Посол Украины ожидает начала поисков в Ласкуве уже в августе

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что уже в августе могут начаться поиски останков украинцев, погибших в 1944 году в поселке Ласкув.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении польского СМИ RMF 24.

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Поиски в Ласкуве: что известно на данный момент

Боднар отметил, что украинская сторона в прошлом году подала в Институт национальной памяти Польши три заявки на поиски погибших гражданских украинцев.

"Одна из них уже получила поддержку, нам остаётся только получить согласие воеводского консерватора памятников. Мы надеемся, что в августе удастся начать первые работы в посёлке Ласкув", — сказал он.

По его словам, Институт национальной памяти Польши уже дал ответ по этому делу.

В ведомстве уточнили, что процедурная поддержка была оказана именно в отношении Ласкува. Что касается Сагрини и Перемышля, украинскую сторону попросили дополнить заявки, однако новые документы пока не поступали.

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Предыдущие работы и другие заявления

В прошлом году подобные поисковые работы проводились в Юречковой в Подкарпатье. Их целью было найти место вероятного захоронения бойцов Украинской повстанческой армии, погибших 4 марта 1947 года.

По результатам этих мероприятий искомую могилу не обнаружили, как и какие-либо признаки захоронений.

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров ранее выражал надежду, что поиски погибших украинцев в Сагрине и Ласкуве могут начаться уже в этом году.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск в обращении по случаю Национального дня памяти жертв Волынской трагедии отметил важность солидарности, основанной на правде, памяти и надежде, а также подчеркнул, что память не может быть инструментом ненависти.

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время мероприятий на Волыни по случаю 83-й годовщины Волынской трагедии заявил о необходимости построения польско-украинского примирения на основе правды, памяти и прощения.

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