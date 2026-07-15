Посол України очікує старт пошуків у Ласкуві вже у серпні

Посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що вже у серпні можуть розпочатися пошуки останків українців, загиблих у 1944 році в селищі Ласкув.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні польського медіа RMF 24.

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Пошуки у Ласкуві: що відомо зараз

Боднар зазначив, що українська сторона торік подала до Інституту національної пам’яті Польщі три заявки щодо пошуків загиблих цивільних українців.

"Одна з них вже отримала підтримку, нам залишається лише отримати згоду Воєводського консерватора пам’яток. Ми сподіваємося, що в серпні вдасться розпочати перші роботи в селищі Ласкув", – сказав він.

За його словами, Інститут національної пам’яті Польщі вже надав відповідь щодо цієї справи.

У відомстві уточнили, що процедурну підтримку надали саме щодо Ласкува. Щодо Сагрині та Перемишля українську сторону попросили доповнити заявки, однак нові документи поки не надходили.

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Попередні роботи та інші заяви

Минулого року подібні пошукові роботи проводилися в Юречковій на Підкарпатті. Їх метою було знайти місце ймовірного поховання бійців Української повстанської армії, які загинули 4 березня 1947 року.

За результатами цих заходів шукану могилу не виявили, як і будь-які ознаки поховань.

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров раніше висловлював сподівання, що пошуки загиблих українців у Сагрині та Ласкуві можуть розпочатися вже цього року.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у зверненні до Національного дня пам’яті жертв Волинської трагедії наголосив на важливості солідарності, яка базується на правді, пам’яті та надії, а також підкреслив, що пам’ять не може бути інструментом ненависті.

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час заходів на Волині з нагоди 83-х роковин Волинської трагедії заявив про необхідність побудови польсько-українського примирення на основі правди, пам’яті та прощення.

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