Посол України очікує старт пошуків у Ласкуві вже у серпні
Посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що вже у серпні можуть розпочатися пошуки останків українців, загиблих у 1944 році в селищі Ласкув.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні польського медіа RMF 24.
Пошуки у Ласкуві: що відомо зараз
Боднар зазначив, що українська сторона торік подала до Інституту національної пам’яті Польщі три заявки щодо пошуків загиблих цивільних українців.
"Одна з них вже отримала підтримку, нам залишається лише отримати згоду Воєводського консерватора пам’яток. Ми сподіваємося, що в серпні вдасться розпочати перші роботи в селищі Ласкув", – сказав він.
За його словами, Інститут національної пам’яті Польщі вже надав відповідь щодо цієї справи.
У відомстві уточнили, що процедурну підтримку надали саме щодо Ласкува. Щодо Сагрині та Перемишля українську сторону попросили доповнити заявки, однак нові документи поки не надходили.
Попередні роботи та інші заяви
Минулого року подібні пошукові роботи проводилися в Юречковій на Підкарпатті. Їх метою було знайти місце ймовірного поховання бійців Української повстанської армії, які загинули 4 березня 1947 року.
За результатами цих заходів шукану могилу не виявили, як і будь-які ознаки поховань.
Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров раніше висловлював сподівання, що пошуки загиблих українців у Сагрині та Ласкуві можуть розпочатися вже цього року.
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