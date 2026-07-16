Увольнение Федорова вызовет вопросы в ЕС, важно не сорвать оборонные проекты на €60 млрд, - Кубилюс

Возможная отставка министра обороны Михаила Федорова вызовет у партнеров Украины вопросы о том, почему было решено заменить чиновника, с которым ЕС уже наладил эффективное сотрудничество. В то же время для Брюсселя принципиально важно, чтобы кадровые изменения не сорвали оборонные программы на 60 млрд евро, производство дронов, развитие украинской баллистики и антибаллистической системы "Фрея".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" рассказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

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Кубилюс назвал возможное увольнение Федорова неожиданностью

Еврокомиссар отметил, что новость об отставке правительства и вероятной замене главы Минобороны стала для него большой неожиданностью.

По его словам, Европейский Союз тесно сотрудничал с Михаилом Федоровым как до его назначения министром обороны, так и после вступления в эту должность.

"Мое личное мнение: это поставит вопрос, почему такого человека заменяют", — сказал Кубилюс, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС.

В то же время он подчеркнул, что на момент интервью окончательный состав нового правительства ещё не был известен, поэтому делать окончательные выводы было рано.

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ЕС готовит новый транш для украинской обороны

Кубилюс сообщил, что через подчиненные ему службы проходит пакет европейской помощи Украине, который предусматривает 60 млрд евро на оборону.

По его словам, Украина и ЕС уже утвердили первый перечень вооружения и график использования финансирования для производства беспилотников. Первые средства уже поступили, а следующий транш ожидается в ближайшее время.

"Он может пойти на ракеты, на истребители и на некоторое другое очень важное для Украины оборудование", — отметил еврокомиссар.

Кубилюс добавил, что в сотрудничестве участвуют не только Федоров, но и заместитель министра обороны Сергей Боев. По его оценке, договоренности и процедуры с обеих сторон работают эффективно.

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Украинская "Фрейя" может стать основой европейской противоракетной обороны

Одним из ключевых совместных проектов Кубилюс назвал украинскую антибаллистическую систему "Фрейя". Именно ею, по его словам, фактически будет заниматься созданная антибаллистическая коалиция.

Еврокомиссар рассказал, что во время визита в Киев встречался с представителями компании Fire Point и обсуждал технические параметры системы.

Согласно данным, предоставленным компанией европейской стороне, Украина потенциально может производить около трех тысяч противоракетных ракет FP-7.x в год. Для сравнения: общий объем производства американских ракет PAC-3 для систем Patriot Кубилюс оценил в 700–800 единиц ежегодно.

В то же время он подчеркнул, что для полноценной системы противоракетной обороны недостаточно одних только ракет. Необходимы современные радары, средства обработки данных, управления и контроля, часть которых могут предоставить европейские партнеры.

Европа готовит собственную альтернативу Starlink

Еще одним стратегическим направлением еврокомиссар назвал развитие европейских космических возможностей, в частности защищенной спутниковой связи IRIS².

Согласно планам Евросоюза, система должна начать полноценно функционировать в 2029 году, а завершение её развертывания ожидается в 2030–2031 годах.

"Сейчас эксперты говорят, что она может быть даже лучше, чем Starlink", — заявил Кубилюс.

Он также сообщил, что Украина работает над собственной системой спутниковой связи. По его мнению, Киеву и Брюсселю необходимо заранее договариваться о взаимосовместимости украинской и европейской систем.

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Украину должны интегрировать в оборонную архитектуру Европы

Кубилюс заявил, что Европа должна интегрировать украинскую оборонную промышленность и боевые возможности в свою систему безопасности.

"Не интегрировать Украину в европейскую оборонную архитектуру было бы большой ошибкой. Это — в наших интересах", — подчеркнул он.

Еврокомиссар согласился с оценкой, что украинская армия является лучшей в Европе, и высказался за привлечение Украины к будущему Европейскому оборонному союзу.

Такая платформа, по его словам, могла бы объединить государства ЕС, стремящиеся к более глубокому сотрудничеству в сфере безопасности, а также открыть путь для Украины, Великобритании и Норвегии.

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Взаимная оборона ЕС может распространиться на Украину

Отдельно Кубилюс рассказал о статье 42.7 Договора о Европейском Союзе, которая обязывает государства-члены помогать стране ЕС в случае военной агрессии.

По его словам, статья уже действует формально, однако Евросоюзу необходимо разработать четкие процедуры оказания военной помощи.

Кубилюс ожидает, что дискуссия о её практическом применении значительно активизируется осенью, после представления новой Европейской стратегии безопасности.

Он также напомнил о позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, который предлагал распространить действие этой статьи на Украину ещё до её полноправного вступления в ЕС.

Оккупированные территории не должны препятствовать вступлению Украины в ЕС

Еврокомиссар не считает наличие временно оккупированных территорий непреодолимым препятствием для евроинтеграции Украины после установления мира.

Он отметил, что в истории ЕС уже были случаи, когда страны становились членами объединения, имея оккупированные территории.

В то же время Кубилюс предостерег Европу от нормализации отношений с Кремлем после возможного прекращения войны.

"Будет большой ошибкой для нас, европейцев, пойти на то, что я называю "перезагрузкой" или нормализацией наших отношений с Путиным", — сказал он.

По словам еврокомиссара, восстановление нормальных отношений с Россией возможно только после изменения ее агрессивного поведения и решения вопроса об оккупированных украинских территориях.

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